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Россияне за неделю купили туры по России с кэшбеком на 2,5 млрд рублей

Ведомости

Жители России за неделю купили туры по стране с кэшбеком на сумму почти 2,5 млрд руб., сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«За прошедшие 7 дней с момента старта программы туристического кэшбека объем продаж составил почти 2,5 млрд рублей. Программой воспользовалось более 100 тыс. граждан, которые приобрели туры или забронировали гостиницы», — рассказала Догузова (цитата по «Интерфаксу»).

Она отметила, что в виде кешбека россиянам вернулось почти 500 млн руб. Интерес к программе вырос втрое, добавила Догузова. По ее мнению, это связано с отменой в 2021 году части ограничений, введенных во время пандемии. Также выросла узнаваемость программы и доверие к ней.

Туры по России с кешбеком можно будет приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кешбек от покупки путевки составит до 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Приобрести туристические услуги можно на сайте мирпутешествий.рф и на сайтах партнеров программы.

Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа 2020 г. и продлилась неделю. В течение этого периода россияне могли приобрести туры в любой регион страны и получить возврат части средств. Второй этап программы продлился с 15 октября до 5 декабря. На новый, третий, этап туристического кэшбека правительство России выделило 2 млрд руб. – вдвое больше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных