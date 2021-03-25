Россияне за неделю купили туры по России с кэшбеком на 2,5 млрд рублей
Жители России за неделю купили туры по стране с кэшбеком на сумму почти 2,5 млрд руб., сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«За прошедшие 7 дней с момента старта программы туристического кэшбека объем продаж составил почти 2,5 млрд рублей. Программой воспользовалось более 100 тыс. граждан, которые приобрели туры или забронировали гостиницы», — рассказала Догузова (цитата по «Интерфаксу»).
Она отметила, что в виде кешбека россиянам вернулось почти 500 млн руб. Интерес к программе вырос втрое, добавила Догузова. По ее мнению, это связано с отменой в 2021 году части ограничений, введенных во время пандемии. Также выросла узнаваемость программы и доверие к ней.
Туры по России с кешбеком можно будет приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кешбек от покупки путевки составит до 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Приобрести туристические услуги можно на сайте мирпутешествий.рф и на сайтах партнеров программы.
Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа 2020 г. и продлилась неделю. В течение этого периода россияне могли приобрести туры в любой регион страны и получить возврат части средств. Второй этап программы продлился с 15 октября до 5 декабря. На новый, третий, этап туристического кэшбека правительство России выделило 2 млрд руб. – вдвое больше, чем годом ранее.