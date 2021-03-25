Главы Минобороны РФ и Турции обсудили перемирие в Идлибе

«В ходе переговоров была отмечена приверженность поддержанию перемирия, выполнению обязательств в рамках соглашения [по Идлибу], а также усилиям по поддержанию мира и стабильности в регионе», — приводит ТАСС выдержку из коммюнике. Министры обменялись мнениями о возвращении свыше 1 млн сирийских беженцев.