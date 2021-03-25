Главы Минобороны РФ и Турции обсудили перемирие в Идлибе
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и выразили приверженность поддержанию устойчивого режима прекращения огня, сообщило оборонное ведомство Турции.
«В ходе переговоров была отмечена приверженность поддержанию перемирия, выполнению обязательств в рамках соглашения [по Идлибу], а также усилиям по поддержанию мира и стабильности в регионе», — приводит ТАСС выдержку из коммюнике. Министры обменялись мнениями о возвращении свыше 1 млн сирийских беженцев.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Шойгу и Акар обсудили вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, который был принят в Москве 5 марта 2020 г.
22 марта 2021 г. представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что российские авиаудары в Идлибе вблизи пограничного с Турцией перехода Баб эль-Хава, по поступающим сообщениям, привели к гибели одного мирного жителя и поставили под угрозу доступ к необходимой помощи.