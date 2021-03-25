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Главы Минобороны РФ и Турции обсудили перемирие в Идлибе

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и выразили приверженность поддержанию устойчивого режима прекращения огня, сообщило оборонное ведомство Турции.

«В ходе переговоров была отмечена приверженность поддержанию перемирия, выполнению обязательств в рамках соглашения [по Идлибу], а также усилиям по поддержанию мира и стабильности в регионе», — приводит ТАСС выдержку из коммюнике. Министры обменялись мнениями о возвращении свыше 1 млн сирийских беженцев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Шойгу и Акар обсудили вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, который был принят в Москве 5 марта 2020 г.

22 марта 2021 г. представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что российские авиаудары в Идлибе вблизи пограничного с Турцией перехода Баб эль-Хава, по поступающим сообщениям, привели к гибели одного мирного жителя и поставили под угрозу доступ к необходимой помощи.

Ранее по теме: Госдеп обвинил Россию в гибели одного человека из-за авиаудара в Сирии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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