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Госдеп обвинил Россию в гибели одного человека из-за авиаудара в Сирии

Ведомости

В результате авиаудара России в сирийской провинции Идлиб погиб один мирный житель, заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

«Российские авиаудары в Идлибе вблизи пограничного с Турцией перехода Баб эль-Хава, по поступающим сообщениям, привели к гибели одного мирного жителя и поставили под угрозу доступ к столь необходимой помощи. Баб эль-Хава остается единственным санкционированным ООН гуманитарным пограничным переходом в Сирии, а также наиболее действенным и эффективным инструментом предоставления жизненно важной гуманитарной помощи примерно 2,4 млн сирийцев каждый месяц», — говорится в тексте заявления Прайса, опубликованного на сайте Госдепа.

Кроме этого, ведомство указывает на сообщения о гибели нескольких пациентов, включая ребенка, в результате артиллерийского обстрела правительственных сил Сирии больницы в эль-Атареб в провинции Алеппо.

«Гражданские лица, включая гражданский медицинский персонал и медицинские учреждения, никогда не должны становиться объектом военных действий. Это насилие должно прекратиться — мы повторяем наш призыв к общенациональному прекращению огня», — сказал представитель Госдепа.

В декабре 2020 г. занимавший тогда пост госсекретаря США Майк Помпео обвинил Россию в «угрозе стабильности Средиземноморья».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных