Госдеп обвинил Россию в гибели одного человека из-за авиаудара в Сирии

«Российские авиаудары в Идлибе вблизи пограничного с Турцией перехода Баб эль-Хава, по поступающим сообщениям, привели к гибели одного мирного жителя и поставили под угрозу доступ к столь необходимой помощи. Баб эль-Хава остается единственным санкционированным ООН гуманитарным пограничным переходом в Сирии, а также наиболее действенным и эффективным инструментом предоставления жизненно важной гуманитарной помощи примерно 2,4 млн сирийцев каждый месяц», — говорится в тексте заявления Прайса, опубликованного на сайте Госдепа.