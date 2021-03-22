Госдеп обвинил Россию в гибели одного человека из-за авиаудара в Сирии
В результате авиаудара России в сирийской провинции Идлиб погиб один мирный житель, заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
«Российские авиаудары в Идлибе вблизи пограничного с Турцией перехода Баб эль-Хава, по поступающим сообщениям, привели к гибели одного мирного жителя и поставили под угрозу доступ к столь необходимой помощи. Баб эль-Хава остается единственным санкционированным ООН гуманитарным пограничным переходом в Сирии, а также наиболее действенным и эффективным инструментом предоставления жизненно важной гуманитарной помощи примерно 2,4 млн сирийцев каждый месяц», — говорится в тексте заявления Прайса, опубликованного на сайте Госдепа.
Кроме этого, ведомство указывает на сообщения о гибели нескольких пациентов, включая ребенка, в результате артиллерийского обстрела правительственных сил Сирии больницы в эль-Атареб в провинции Алеппо.
«Гражданские лица, включая гражданский медицинский персонал и медицинские учреждения, никогда не должны становиться объектом военных действий. Это насилие должно прекратиться — мы повторяем наш призыв к общенациональному прекращению огня», — сказал представитель Госдепа.
В декабре 2020 г. занимавший тогда пост госсекретаря США Майк Помпео обвинил Россию в «угрозе стабильности Средиземноморья».