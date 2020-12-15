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Помпео обвинил Россию в подрыве стабильности в Средиземноморье

Ведомости

Россия сеет хаос в Средиземноморье, разжигая конфликты в странах региона и раскалывая их, заявил Госсекретарь США Майк Помпео. Его текст опубликован на официальном сайте Госдепа.

«Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета и сея хаос, конфликты и раскол внутри стран по всему региону», — заявил Помпео.

По его словам, Россия поддерживает режим Башара Асада в Сирии, участвовала в штурме Триполи в Ливии и подорвала усилия ООН по установлению мира в этой стране, нарушила эмбарго ООН на поставку оружия, а также подорвала Преспанское соглашение в Греции и вмешалась в дела местной православной церкви.

Кроме того, Помпео заявил, что «богатые россияне, многие из которых связаны с Кремлем», «отмыли миллиарды долларов» через Кипр и Мальту. 

Заявление Помпео стало ответом на ранее сделанное высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 4 декабря глава ведомства заявил, что США и их европейские союзники решили «испытать на народах Ближнего Востока и Севера Африки однополярную модель мироустройства, навязать рецепты развития, игнорирующие ценности этих стран и народов». Это, по словам Лаврова, привело к многочисленным проблемам в Средиземноморье, в том числе террористической угрозе, разгулу организованной преступности, многочисленным нарушениям прав человека и национальных меньшинств.

Помпео, в свою очередь, обвинил Лаврова в «переписывании истории». Госсекретарь подчеркнул, что США активно работают с союзниками и партнерами в Восточном Средиземноморье для обеспечения большей стабильности, безопасности и процветания региона.

Ранее по теме: Помпео объяснил введение санкций против российских компаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных