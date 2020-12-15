Помпео обвинил Россию в подрыве стабильности в Средиземноморье

По его словам, Россия поддерживает режим Башара Асада в Сирии, участвовала в штурме Триполи в Ливии и подорвала усилия ООН по установлению мира в этой стране, нарушила эмбарго ООН на поставку оружия, а также подорвала Преспанское соглашение в Греции и вмешалась в дела местной православной церкви.