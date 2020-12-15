Помпео обвинил Россию в подрыве стабильности в Средиземноморье
Россия сеет хаос в Средиземноморье, разжигая конфликты в странах региона и раскалывая их, заявил Госсекретарь США Майк Помпео. Его текст опубликован на официальном сайте Госдепа.
«Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета и сея хаос, конфликты и раскол внутри стран по всему региону», — заявил Помпео.
По его словам, Россия поддерживает режим Башара Асада в Сирии, участвовала в штурме Триполи в Ливии и подорвала усилия ООН по установлению мира в этой стране, нарушила эмбарго ООН на поставку оружия, а также подорвала Преспанское соглашение в Греции и вмешалась в дела местной православной церкви.
Кроме того, Помпео заявил, что «богатые россияне, многие из которых связаны с Кремлем», «отмыли миллиарды долларов» через Кипр и Мальту.
Заявление Помпео стало ответом на ранее сделанное высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 4 декабря глава ведомства заявил, что США и их европейские союзники решили «испытать на народах Ближнего Востока и Севера Африки однополярную модель мироустройства, навязать рецепты развития, игнорирующие ценности этих стран и народов». Это, по словам Лаврова, привело к многочисленным проблемам в Средиземноморье, в том числе террористической угрозе, разгулу организованной преступности, многочисленным нарушениям прав человека и национальных меньшинств.
Помпео, в свою очередь, обвинил Лаврова в «переписывании истории». Госсекретарь подчеркнул, что США активно работают с союзниками и партнерами в Восточном Средиземноморье для обеспечения большей стабильности, безопасности и процветания региона.