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Помпео объяснил введение санкций против российских компаний

Ведомости

Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких российских и китайских предприятий, поскольку те передавали ценные технологии и материалы Ирану, использовавшему их в своей ядерной программе. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.

«Эти меры являются частью нашего ответа на злонамеренные действия Ирана», — заявил он.

Помпео добавил, что Вашингтон и дальше будет накладывать санкции на зарубежные компании, поставляющие Ирану материалы и технологии, которые Тегеран может задействовать в своих разработках.

24 ноября США ввели санкции против трех компаний из России и двух из Китая в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. В частности, под рестрикции попали организации «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group.

Позднее МИД России выразил сожаление о введении новых санкций США в отношении российских предприятий и назвал ограничительные меры очередным недружественным шагом Вашингтона.

Ранее по теме: Новые американские санкции могут ударить по российскому гражданскому авиапрому

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных