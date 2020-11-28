Помпео объяснил введение санкций против российских компаний
Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких российских и китайских предприятий, поскольку те передавали ценные технологии и материалы Ирану, использовавшему их в своей ядерной программе. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.
«Эти меры являются частью нашего ответа на злонамеренные действия Ирана», — заявил он.
Помпео добавил, что Вашингтон и дальше будет накладывать санкции на зарубежные компании, поставляющие Ирану материалы и технологии, которые Тегеран может задействовать в своих разработках.
24 ноября США ввели санкции против трех компаний из России и двух из Китая в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. В частности, под рестрикции попали организации «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group.
Позднее МИД России выразил сожаление о введении новых санкций США в отношении российских предприятий и назвал ограничительные меры очередным недружественным шагом Вашингтона.