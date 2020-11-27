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МИД прокомментировал новые санкции США

Ведомости

МИД России выразил сожаление введением новых санкций США в отношении российских предприятий и назвал ограничительные меры очередным недружественным шагом Вашингтона. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Вашингтонская станционная машина, конечно, зачастила с антироссийскими ограничениями», — сказала Захарова, подчеркнув отсутствие каких-либо фактов и доказательств в основе действий США.

По ее словам, одной из компаний, в отношении которой введены ограничительные меры США, стал завод «Элекон». Это предприятие является преемником Казанского завода радиокомпонентов, который в свое время поставлял необходимое оборудование для проекта «Союз — Аполлон». Без этого предприятия, подчеркивает представитель МИД России, не случилось бы «знаменитого рукопожатия в космосе», которое стало символом сотрудничества Москвы и Вашингтона в космическом пространстве.

«Остается лишь сожалеть, что сегодня нам приходится говорить не о возможностях взаимодействия, пусть и в условиях политической напряженности в двусторонних отношениях, а об очередных недружественных шагах по сугубо конъюнктурным мотивам», — отметила Захарова.

24 ноября США ввели санкции против трех компаний из России и двух из Китая в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. В частности, под рестрикции попали организации «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group.

Ранее по теме: Новые американские санкции могут ударить по российскому гражданскому авиапрому

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных