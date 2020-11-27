МИД прокомментировал новые санкции США

По ее словам, одной из компаний, в отношении которой введены ограничительные меры США, стал завод «Элекон». Это предприятие является преемником Казанского завода радиокомпонентов, который в свое время поставлял необходимое оборудование для проекта «Союз — Аполлон». Без этого предприятия, подчеркивает представитель МИД России, не случилось бы «знаменитого рукопожатия в космосе», которое стало символом сотрудничества Москвы и Вашингтона в космическом пространстве.