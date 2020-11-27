МИД прокомментировал новые санкции США
МИД России выразил сожаление введением новых санкций США в отношении российских предприятий и назвал ограничительные меры очередным недружественным шагом Вашингтона. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Вашингтонская станционная машина, конечно, зачастила с антироссийскими ограничениями», — сказала Захарова, подчеркнув отсутствие каких-либо фактов и доказательств в основе действий США.
По ее словам, одной из компаний, в отношении которой введены ограничительные меры США, стал завод «Элекон». Это предприятие является преемником Казанского завода радиокомпонентов, который в свое время поставлял необходимое оборудование для проекта «Союз — Аполлон». Без этого предприятия, подчеркивает представитель МИД России, не случилось бы «знаменитого рукопожатия в космосе», которое стало символом сотрудничества Москвы и Вашингтона в космическом пространстве.
«Остается лишь сожалеть, что сегодня нам приходится говорить не о возможностях взаимодействия, пусть и в условиях политической напряженности в двусторонних отношениях, а об очередных недружественных шагах по сугубо конъюнктурным мотивам», — отметила Захарова.
24 ноября США ввели санкции против трех компаний из России и двух из Китая в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. В частности, под рестрикции попали организации «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group.