Моргенштерна оштрафовали на 300 тыс. рублей за плагиат
Кировский районный суд Уфы удовлетворил иск шоумена Олега Лихачева к рэперу Моргенштерну (Алишеру Валееву) о защите авторских прав и назначил артисту штраф в 300 тыс. руб., сообщают «РИА Новости».
«Суд признает незаконным использование Моргенштерном песни Лихачева «Владимир Путин молодец» и взыскал в пользу истца 300 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора», — сказал судья.
Отмечается, что истец ходатайствовал о проведении заседания по видеосвязи с Гагаринским судом Москвы. Однако это не было реализовано, так что судья вынес решение заочно, удовлетворив иск частично. Так, суд Уфы отказал Лихачеву в требовании обязать Моргенштерна принести публичные извинения.
Кировский районный суд Уфы принял к производству заявление Лихачева к Моргенштерну в январе этого года. Тогда представляющая интересы шоумена адвокатская компания «Бишенов и партнеры» сообщила РБК, что в своих видео на YouTube и в TikTok рэпер без разрешения использовал песню Лихачева «Владимир Путин — молодец».