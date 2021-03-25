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Моргенштерна оштрафовали на 300 тыс. рублей за плагиат

Ведомости

Кировский районный суд Уфы удовлетворил иск шоумена Олега Лихачева к рэперу Моргенштерну (Алишеру Валееву) о защите авторских прав и назначил артисту штраф в 300 тыс. руб., сообщают «РИА Новости».

«Суд признает незаконным использование Моргенштерном песни Лихачева «Владимир Путин молодец» и взыскал в пользу истца 300 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора», — сказал судья. 

Отмечается, что истец ходатайствовал о проведении заседания по видеосвязи с Гагаринским судом Москвы. Однако это не было реализовано, так что судья вынес решение заочно, удовлетворив иск частично. Так, суд Уфы отказал Лихачеву в требовании обязать Моргенштерна принести публичные извинения. 

Кировский районный суд Уфы принял к производству заявление Лихачева к Моргенштерну в январе этого года. Тогда представляющая интересы шоумена адвокатская компания «Бишенов и партнеры» сообщила РБК, что в своих видео на YouTube и в TikTok рэпер без разрешения использовал песню Лихачева «Владимир Путин — молодец».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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