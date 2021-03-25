Моргенштерна оштрафовали на 300 тыс. рублей за плагиат

Кировский районный суд Уфы принял к производству заявление Лихачева к Моргенштерну в январе этого года. Тогда представляющая интересы шоумена адвокатская компания «Бишенов и партнеры» сообщила РБК, что в своих видео на YouTube и в TikTok рэпер без разрешения использовал песню Лихачева «Владимир Путин — молодец».