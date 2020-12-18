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Прокуратура потребовала запретить песню Моргенштерна «Я съел деда»

Ведомости

Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административный иск прокуратуры, потребовавшей запретить песню рэпера Моргенштерна «Я съел деда» и несколько аниме, в том числе сериал «Тетрадь смерти». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале. Всего суд зарегистрировал пять исков прокуратуры, в которых содержатся 49 ссылок.

Проводившие экспертизу трека Моргенштерна специалисты указали на некорректность названия композиции. Других доводов для его запрета они не привели. «Песню "Я съел деда" суду, вероятно, тоже придется прослушать, так как специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия», – говорится в сообщении. ТАСС со ссылкой на пресс-службу уточняет, что иски поданы прокуратурой.

Запрещенными в России также могут признать несколько аниме, в том числе сериал «Тетрадь смерти» «о том, как богу смерти стало скучно». «Аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений», — приводит позицию прокуратуры пресс-служба судов.

В интервью Юрию Дудю Моргенштерн объяснял, что композиция «Я съел деда» содержит отсылку к одноименному мему из групп во «ВКонтакте». Это абстрактный мем с изображением актера Алексея Гаврилова в роли Гоши из сериала «Универ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных