Прокуратура потребовала запретить песню Моргенштерна «Я съел деда»

Проводившие экспертизу трека Моргенштерна специалисты указали на некорректность названия композиции. Других доводов для его запрета они не привели. «Песню "Я съел деда" суду, вероятно, тоже придется прослушать, так как специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия», – говорится в сообщении. ТАСС со ссылкой на пресс-службу уточняет, что иски поданы прокуратурой.