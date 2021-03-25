Медведев призвал проработать меры по защите Арктики от техногенных катастроф
Необходимо проработать меры защиты Арктики от техногенных катастроф, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.
«Нужно проработать меры по сохранению экологической стабильности в регионе, его защите от техногенных катастроф, а также подумать над тем, как снизить риски, связанные с изменением климата, адаптировать к ним экономику и инфраструктуру Арктики», — цитирует ТАСС Медведева.
По его словам, планы развития Арктической зоны России, связанные с освоением углеводородных ресурсов и с созданием новых промышленных объектов и транспортных коридоров, могут нанести значительный ущерб природе Арктике и здоровью живущих там людей.
В конце 2020 г. президент России Владимир Путин на встрече с добровольцами в формате видеоконференции заявил, что в следующее десятилетие Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями. Он отметил, что все происходящее на севере представляет особую ценность для России, в том числе важны и полезные ископаемые, которые понадобятся для развития страны в будущем.