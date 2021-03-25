Медведев призвал проработать меры по защите Арктики от техногенных катастроф

В конце 2020 г. президент России Владимир Путин на встрече с добровольцами в формате видеоконференции заявил, что в следующее десятилетие Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями. Он отметил, что все происходящее на севере представляет особую ценность для России, в том числе важны и полезные ископаемые, которые понадобятся для развития страны в будущем.