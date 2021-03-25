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Медведев призвал проработать меры по защите Арктики от техногенных катастроф

Ведомости

Необходимо проработать меры защиты Арктики от техногенных катастроф, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.

«Нужно проработать меры по сохранению экологической стабильности в регионе, его защите от техногенных катастроф, а также подумать над тем, как снизить риски, связанные с изменением климата, адаптировать к ним экономику и инфраструктуру Арктики», — цитирует ТАСС Медведева.

По его словам, планы развития Арктической зоны России, связанные с освоением углеводородных ресурсов и с созданием новых промышленных объектов и транспортных коридоров, могут нанести значительный ущерб природе Арктике и здоровью живущих там людей.

В конце 2020 г. президент России Владимир Путин на встрече с добровольцами в формате видеоконференции заявил, что в следующее десятилетие Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями. Он отметил, что все происходящее на севере представляет особую ценность для России, в том числе важны и полезные ископаемые, которые понадобятся для развития страны в будущем.

Ранее по теме: Путин: Россия будет «прирастать» Арктикой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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