Умерла актриса из фильма «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания

Лиана Жвания родилась 20 мая 1949 г. В 1972 г. окончила ЛГИТМиК им. Н.К. Черкасова и была принята в труппу ТЮЗа, где сыграла около 50 ролей. Является лауреатом премии «Золотой софит» за роль Евпраксиньюшки в спектакле «Иудушка из Головлева». Снялась более чем в 10 фильмах и сериалах, среди которых картины «Двенадцать месяцев», «Улицы разбитых фонарей», «Похороните меня за плинтусом».