Умерла актриса из фильма «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания
Заслуженная артистка России Лиана Жвания умерла в возрасте 71 года, сообщил петербургский Театр юного зрителя им. А.А. Брянцева.
«25 марта в возрасте 71 года после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Лиана Жвания», — говорится в сообщении.
Лиана Жвания родилась 20 мая 1949 г. В 1972 г. окончила ЛГИТМиК им. Н.К. Черкасова и была принята в труппу ТЮЗа, где сыграла около 50 ролей. Является лауреатом премии «Золотой софит» за роль Евпраксиньюшки в спектакле «Иудушка из Головлева». Снялась более чем в 10 фильмах и сериалах, среди которых картины «Двенадцать месяцев», «Улицы разбитых фонарей», «Похороните меня за плинтусом».