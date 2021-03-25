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Умерла актриса из фильма «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания

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Заслуженная артистка России Лиана Жвания умерла в возрасте 71 года, сообщил петербургский Театр юного зрителя им. А.А. Брянцева.

«25 марта в возрасте 71 года после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Лиана Жвания», — говорится в сообщении.

Лиана Жвания родилась 20 мая 1949 г. В 1972 г. окончила ЛГИТМиК им. Н.К. Черкасова и была принята в труппу ТЮЗа, где сыграла около 50 ролей. Является лауреатом премии «Золотой софит» за роль Евпраксиньюшки в спектакле «Иудушка из Головлева». Снялась более чем в 10 фильмах и сериалах, среди которых картины «Двенадцать месяцев», «Улицы разбитых фонарей», «Похороните меня за плинтусом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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