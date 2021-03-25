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Адвокат рассказал о проблемах со здоровьем у Навального в колонии

Ведомости

Состояние здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального ухудшилось еще месяц назад, сейчас его самочувствие продолжает ухудшаться. Об этом сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев по итогам посещения защитниками колонии в городе Покров во Владимирской области.

«В течении 4-х недель он ежедневно жаловался на острую боль в спине и никакой медпомощи демонстративно не получал. Это, естественно, привело к тому, что началось осложнение, и сейчас у него потеря чувствительности правой ноги, острые боли, нога перестает слушаться и такими темпами ему понадобятся костыли», — написал Кобзев у себя в Twitter.

Адвокат добавил, что к Навальному не пускают приглашенного врача и не разрешают передавать рекомендованные лекарства, а вместо этого дают две таблетки ибупрофена (нестероидное противовоспалительное средство). Кобзев также рассказал, что сам Навальный ранее запрещал разглашать информацию о своем здоровье.

Накануне адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев рассказали об ухудшении здоровья Навального. По их словам, у основателя ФБК начались сильные боли в спине и стала неметь нога. Во ФСИН сегодня заявили, что состояние Навального оценивается как стабильное и удовлетворительное.

22 марта Навальный рассказал в Instagram, что одним из его любимых моментов в колонии стало прослушивание гимна России перед зарядкой. Второй любимый момент Навального — последнее упражнение зарядки, которое в его отряде теперь называют «империя наносит ответный удар». После команды репродуктора «мужчины в черном с озверелыми лицами маршируют на месте, грохоча сапогами», рассказал основатель ФБК в социальной сети.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Перед этим, с 22 августа 2020 г., основатель ФБК проходил лечение в немецкой клинике «Шарите» после предполагаемого отравления. 17 января он вернулся в Россию, где был сразу задержан по требованию ФСИН. В ведомстве пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный этим обвинения опроверг.

Ранее по теме: Ахеджакова и Хаматова обратились к главе ФСИН из-за здоровья Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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