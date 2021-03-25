Адвокат рассказал о проблемах со здоровьем у Навального в колонии
Состояние здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального ухудшилось еще месяц назад, сейчас его самочувствие продолжает ухудшаться. Об этом сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев по итогам посещения защитниками колонии в городе Покров во Владимирской области.
«В течении 4-х недель он ежедневно жаловался на острую боль в спине и никакой медпомощи демонстративно не получал. Это, естественно, привело к тому, что началось осложнение, и сейчас у него потеря чувствительности правой ноги, острые боли, нога перестает слушаться и такими темпами ему понадобятся костыли», — написал Кобзев у себя в Twitter.
Адвокат добавил, что к Навальному не пускают приглашенного врача и не разрешают передавать рекомендованные лекарства, а вместо этого дают две таблетки ибупрофена (нестероидное противовоспалительное средство). Кобзев также рассказал, что сам Навальный ранее запрещал разглашать информацию о своем здоровье.
Накануне адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев рассказали об ухудшении здоровья Навального. По их словам, у основателя ФБК начались сильные боли в спине и стала неметь нога. Во ФСИН сегодня заявили, что состояние Навального оценивается как стабильное и удовлетворительное.
22 марта Навальный рассказал в Instagram, что одним из его любимых моментов в колонии стало прослушивание гимна России перед зарядкой. Второй любимый момент Навального — последнее упражнение зарядки, которое в его отряде теперь называют «империя наносит ответный удар». После команды репродуктора «мужчины в черном с озверелыми лицами маршируют на месте, грохоча сапогами», рассказал основатель ФБК в социальной сети.
Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Перед этим, с 22 августа 2020 г., основатель ФБК проходил лечение в немецкой клинике «Шарите» после предполагаемого отравления. 17 января он вернулся в Россию, где был сразу задержан по требованию ФСИН. В ведомстве пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный этим обвинения опроверг.