Адвокат рассказал о проблемах со здоровьем у Навального в колонии

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Перед этим, с 22 августа 2020 г., основатель ФБК проходил лечение в немецкой клинике «Шарите» после предполагаемого отравления. 17 января он вернулся в Россию, где был сразу задержан по требованию ФСИН. В ведомстве пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный этим обвинения опроверг.