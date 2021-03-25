Суд арестовал мэра Майкопа до 23 мая по делу о вымогательстве
Мэр города Майкоп Андрей Гетманов, против которого возбуждено уголовное дело о вымогательстве, арестован почти на два месяца, сообщила пресс-служба Майкопского городского суда Адыгеи.
«Майкопский городской суд ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гетманова А.Л. удовлетворил. Избрал обвиняемому Гетманову А.Л. меру пресечения в виде заключения под стражу, сроком на 01 месяц 29 суток, то есть до 23 мая 2021 года, включительно», — говорится в сообщении.
О задержании Гетманова стало известно 24 марта. Его обвиняют в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело в отношении Гетманова было возбуждено на основании материалов, поступивших в региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ). По данным следствия, в 2018 г. мэр под угрозой физической расправы вплоть до убийства вынудил предпринимателя, ведущего деятельность, связанную с выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции, обменяться земельными участками. Оба участка расположены на территории Майкопского района, однако разница в их стоимости была более 5 млн руб.
Гетманов занимает пост мэра Майкопа с 2018 года. Ранее он более 20 лет возглавлял ООО «Монтаж», специализирующееся на строительстве систем газоснабжения и газораспределения.