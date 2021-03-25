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Суд арестовал мэра Майкопа до 23 мая по делу о вымогательстве

Ведомости

Мэр города Майкоп Андрей Гетманов, против которого возбуждено уголовное дело о вымогательстве, арестован почти на два месяца, сообщила пресс-служба Майкопского городского суда Адыгеи.

«Майкопский городской суд ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гетманова А.Л. удовлетворил. Избрал обвиняемому Гетманову А.Л. меру пресечения в виде заключения под стражу, сроком на 01 месяц 29 суток, то есть до 23 мая 2021 года, включительно», — говорится в сообщении.

О задержании Гетманова стало известно 24 марта. Его обвиняют в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Гетманова было возбуждено на основании материалов, поступивших в региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ). По данным следствия, в 2018 г. мэр под угрозой физической расправы вплоть до убийства вынудил предпринимателя, ведущего деятельность, связанную с выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции, обменяться земельными участками. Оба участка расположены на территории Майкопского района, однако разница в их стоимости была более 5 млн руб. 

Гетманов занимает пост мэра Майкопа с 2018 года. Ранее он более 20 лет возглавлял ООО «Монтаж», специализирующееся на строительстве систем газоснабжения и газораспределения. 

Ранее по теме: Мэра Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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