Суд арестовал мэра Майкопа до 23 мая по делу о вымогательстве

Уголовное дело в отношении Гетманова было возбуждено на основании материалов, поступивших в региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ). По данным следствия, в 2018 г. мэр под угрозой физической расправы вплоть до убийства вынудил предпринимателя, ведущего деятельность, связанную с выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции, обменяться земельными участками. Оба участка расположены на территории Майкопского района, однако разница в их стоимости была более 5 млн руб.