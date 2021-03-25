Юлию Галямину лишили депутатских полномочий
Совет муниципальных депутатов Тимирязевского округа Москвы досрочно лишил Юлию Галямину депутатских полномочий. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
««Единая Россия» полным составом проголосовала за лишение меня депутатских полномочий. Это решение я буду обжаловать», — рассказала Галямина.
Она также заявила «Интерфаксу», что не смогла присутствовать на заседании, так как охрана закрыла вход. При этом в своем Telegram теперь уже экс-депутат сообщила, что сказала главе муниципального округа Тимирязевский Алле Жуковой о намерении не идти на заседание до тех пор, пока с ней туда не пустят мужа, помощников и желающих присутствовать там местных жителей.
«Со слов муниципальных депутатов, восемь из них проголосовали за лишение меня мандата, пятеро против и один воздержался. Таким образом, решение по прекращению полномочий принято», — сказала Галямина агентству.
23 декабря 2020 г. Тверской районный суд Москвы приговорил Галямину к двум годам условно за неоднократное нарушение порядка проведения митинга (ст. 212.1 УК). Согласно закону, теперь она в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости не сможет избираться в органы власти.
Поводом для возбуждения дела стала несогласованная акция против поправок в Конституцию 15 июля 2020 г., в которой Галямина приняла участие вместе со своей дочерью. Тогда муниципальный депутат в числе других протестующих была задержана правоохранительными органами. За полгода до этого вступили в силу два решения суда о наложенных на Галямину штрафах за участие в предыдущих несогласованных акциях летом 2019 г.
Гособвинитель во время суда заявляла, что Галямина на своих страницах в соцсетях агитировала сторонников принимать участие в несогласованных акциях, а во время акций не выполняла законные требования полиции, создавала условия для нарушения правопорядка и препятствовала нормальной работе общественного транспорта.
После дела активиста Ильдара Дадина, который первым был осужден по этой статье, Конституционный суд разъяснил порядок ее применения. Так, уголовное дело может быть возбуждено, только если акции повлекли причинение или угрозу причинения вреда здоровью, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям. Адвокаты Галяминой Мария Эйсмонт и Михаил Бирюков подчеркивали, что шествия и митинги, в которых участвовала Галямина, не могли повредить окружающим. Обвинение настаивало, что угроза для граждан заключалась в потенциальном заражении коронавирусом, а также в создании препятствий для работы транспорта после выхода их на проезжую часть.