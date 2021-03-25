Юлию Галямину лишили депутатских полномочий

После дела активиста Ильдара Дадина, который первым был осужден по этой статье, Конституционный суд разъяснил порядок ее применения. Так, уголовное дело может быть возбуждено, только если акции повлекли причинение или угрозу причинения вреда здоровью, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям. Адвокаты Галяминой Мария Эйсмонт и Михаил Бирюков подчеркивали, что шествия и митинги, в которых участвовала Галямина, не могли повредить окружающим. Обвинение настаивало, что угроза для граждан заключалась в потенциальном заражении коронавирусом, а также в создании препятствий для работы транспорта после выхода их на проезжую часть.