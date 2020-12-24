Мундепу Юлии Галяминой дали два года условно по «дадинской» статье

Мундепу Юлии Галяминой дали два года условно по «дадинской» статьеТеперь по закону она не сможет избираться
Тверской районный суд Москвы 23 декабря приговорил к двум годам условно муниципального депутата Юлию Галямину за неоднократное нарушение порядка проведения митинга (ст. 212.1 УК). Согласно закону, теперь она в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости не может избираться в органы власти.
Прокурор Ирина Васильева просила три года колонии общего режима, отметив, что вина Галяминой доказана и подтверждена многочисленными доказательствами. Поводом для возбуждения дела стала несогласованная акция против поправок в Конституцию 15 июля 2020 г., в которой Галямина приняла участие вместе со своей дочерью. Правоохранители тогда разогнали протестующих и задержали более 140 человек, включая муниципального депутата. За полгода до этого задержания вступили в силу два решения суда о наложенных на Галямину штрафах за участие в предыдущих несогласованных акциях летом 2019 г.
Гособвинитель во время суда заявляла, что подсудимая в своих соцсетях агитировала сторонников принимать участие в несогласованных акциях, не выполняла законные требования полиции и создавала условия для нарушения правопорядка, препятствовала нормальной работе общественного транспорта. Адвокаты Галяминой Мария Эйсмонт и Михаил Бирюков отмечали, что все протесты, в которых принимала участие политик, были мирными.
После дела активиста Ильдара Дадина, который первым был осужден по этой статье, Конституционный суд разъяснил порядок ее применения. Согласно этим пояснениям, уголовное дело может быть возбуждено только в том случае, если акции повлекли причинение или угрозу причинения вреда здоровью, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям. Адвокаты Галяминой подчеркивали, что все шествия и митинги не могли повредить окружающим. Обвинение настаивало, что угроза для граждан заключалась в потенциальном заражении коронавирусом, а также в создании препятствий для работы транспорта после выхода их на проезжую часть.
Ранее по ст. 212.1 были осуждены активисты Дадин (в конце 2015 г.) – на три года лишения свободы и Константин Котов (осенью 2019 г.) – на четыре года. Приговор Дадину был отменен Верховным судом в 2017 г., а Котову смягчен весной 2020 г. с четырех до полутора лет.
Во время чтения приговора Галяминой стало плохо, часть времени оглашения вердикта она с разрешения судьи сидела. В перерывах она общалась с друзьями и членами семьи и подчеркивала, что готова к реальному сроку заключения, заранее купив необходимые для СИЗО продукты и вещи.
После оглашения приговора все родственники и друзья депутата бросились обнимать ее и поздравлять. Галямина отметила, что, несмотря на условный срок, она будет бороться за право стать кандидатом в депутаты Госдумы. Адвокат Эйсмонт заявила, что приговор будет обжалован. Она подчеркнула, что само по себе дело является абсурдным и противоречащим правовым основам, поэтому не стоит искать в приговоре юридическую мотивацию условного срока.