Мундепу Юлии Галяминой дали два года условно по «дадинской» статье

После дела активиста Ильдара Дадина, который первым был осужден по этой статье, Конституционный суд разъяснил порядок ее применения. Согласно этим пояснениям, уголовное дело может быть возбуждено только в том случае, если акции повлекли причинение или угрозу причинения вреда здоровью, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям. Адвокаты Галяминой подчеркивали, что все шествия и митинги не могли повредить окружающим. Обвинение настаивало, что угроза для граждан заключалась в потенциальном заражении коронавирусом, а также в создании препятствий для работы транспорта после выхода их на проезжую часть.