Ракета «Циркон» успешно прошла испытания с надводного носителя
Летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя — фрегата «Адмирал Горшков» — завершились успешно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«ЛКИ "Циркона" с использованием фрегата "Адмирал Горшков" успешно завершены. Выполнены четыре пуска. Все ракеты попали в "колышек" (центр условного круга, в который должна попасть ракета)», — цитирует агентство собеседника. Он добавил, что вскоре начнутся государственные испытания «Циркона» — примерно в мае-июне.
11 декабря 2020 г. фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели на полигоне Чижа в Архангельской области.
Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав ВМФ в июле 2018 г.