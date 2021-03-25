Ракета «Циркон» успешно прошла испытания с надводного носителя

«ЛКИ "Циркона" с использованием фрегата "Адмирал Горшков" успешно завершены. Выполнены четыре пуска. Все ракеты попали в "колышек" (центр условного круга, в который должна попасть ракета)», — цитирует агентство собеседника. Он добавил, что вскоре начнутся государственные испытания «Циркона» — примерно в мае-июне.