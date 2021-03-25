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Ракета «Циркон» успешно прошла испытания с надводного носителя

Ведомости

Летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя — фрегата «Адмирал Горшков» — завершились успешно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«ЛКИ "Циркона" с использованием фрегата "Адмирал Горшков" успешно завершены. Выполнены четыре пуска. Все ракеты попали в "колышек" (центр условного круга, в который должна попасть ракета)», — цитирует агентство собеседника. Он добавил, что вскоре начнутся государственные испытания «Циркона» — примерно в мае-июне.

11 декабря 2020 г. фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав ВМФ в июле 2018 г.

Ранее по теме: Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск ракеты «Циркон» в Белом море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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