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Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск ракеты «Циркон» в Белом море

Ведомости

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели на полигоне Чижа в Архангельской области, сообщили в Минобороны.

«По данным объективного контроля, гиперзвуковая крылатая ракета »Циркон» успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. Испытательные стрельбы с участием «Циркона» также велись в начале октября и в ноябре года. Все они признаны успешными, подчеркнули в Минобороны.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав ВМФ в июле 2018 г. Является постоянным участником Главного военно-морского парада в Кронштадте.

Ранее по теме: Минобороны провело испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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