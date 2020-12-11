Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск ракеты «Циркон» в Белом море
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели на полигоне Чижа в Архангельской области, сообщили в Минобороны.
«По данным объективного контроля, гиперзвуковая крылатая ракета »Циркон» успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. Испытательные стрельбы с участием «Циркона» также велись в начале октября и в ноябре года. Все они признаны успешными, подчеркнули в Минобороны.
Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав ВМФ в июле 2018 г. Является постоянным участником Главного военно-морского парада в Кронштадте.