Минобороны провело испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» прошел успешно, ракета поразила цель в Баренцевом море, сообщили в Минобороны.
«Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
По данным министерства, ракета успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полета «Циркона» превысила восемь махов (1 мах = 1193.256 км/ч).
Ранее испытание ракеты «Циркон» прошло 6 октября. Ракета успешно поразила морскую цель в Баренцевом море. Дальность полета ракеты также составила 450 км, ее скорость была больше восьми Махов. Максимальная высота полета ракеты составила 28 км, время полета — 4,5 мин.