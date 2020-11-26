Минобороны провело испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Ранее испытание ракеты «Циркон» прошло 6 октября. Ракета успешно поразила морскую цель в Баренцевом море. Дальность полета ракеты также составила 450 км, ее скорость была больше восьми Махов. Максимальная высота полета ракеты составила 28 км, время полета — 4,5 мин.