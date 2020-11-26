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Минобороны провело испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» прошел успешно, ракета поразила цель в Баренцевом море, сообщили в Минобороны. 

«Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). 

По данным министерства, ракета успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полета «Циркона» превысила восемь махов (1 мах = 1193.256 км/ч). 

Ранее испытание ракеты «Циркон» прошло 6 октября. Ракета успешно поразила морскую цель в Баренцевом море. Дальность полета ракеты также составила 450 км, ее скорость была больше восьми Махов. Максимальная высота полета ракеты составила 28 км, время полета — 4,5 мин. 

Ранее по теме: Минобороны опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных