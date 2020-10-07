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Минобороны опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Министерство обороны России опубликовало видео испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». На видеозаписи с разных ракурсов показан запуск ракеты с корабля.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что пуск ракеты прошел 6 октября в 7:15 в Белом море. Ракету запустил фрегат «Адмирал Советского Союза Горшков». Ракета должна была поразить морскую цель в Баренцевом море. Дальность полета ракеты «Циркон» составила 450 км, максимальная высота — 28 км, время полета — 4,5 мин.

Герасимов отметил, что была достигнута гиперзвуковая скорость более восьми Махов (1 мах = 1193.256 км/ч.). После завершения госиспытаний планируется оснащать «Цирконом» подводные лодки и надводные корабли, добавил начальник Генштаба. После завершения госиспытаний планируется оснащать «Цирконом» подводные лодки и надводные корабли, добавил начальник Генштаба.

Путин поздравил ученых и военных с успешным пуском ракеты. «Хочу поблагодарить всех вас за проделанную работу, за её результаты и выразить надежду на то, что и дальше все специалисты, вовлечённые в перевооружение российской армии, будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это было и до сих пор», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных