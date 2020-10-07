Минобороны опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Путин поздравил ученых и военных с успешным пуском ракеты. «Хочу поблагодарить всех вас за проделанную работу, за её результаты и выразить надежду на то, что и дальше все специалисты, вовлечённые в перевооружение российской армии, будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это было и до сих пор», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.