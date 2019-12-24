Путин объявил название новой ракеты средней дальности

В своем выступлении Путин впервые подтвердил информацию «Коммерсанта» о разработке гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности на основе ракеты 3М22 «Циркон» (разработки НПО машиностроения), которая изначально создавалась в корабельном варианте. Человек в промышленности объяснил это «Ведомостям» тем, что ракета «Циркон» будет запускаться с тех же пусковых установок, что используются для ракет «Калибр» (их адаптация к наземному пуску также входит в список ответных мер России), что позволяет значительно сократить затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. США уже дважды проводили демонстративные испытания ракет средней дальности, напоминает собеседник «Ведомостей», Россия же пока свои наработки не показывала – но сами работы идут и будут в обязательном порядке доведены до конца.