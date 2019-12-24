Путин объявил название новой ракеты средней дальности
Деградация системы контроля над вооружениями вызывает у российских властей серьезную озабоченность, заявил во вторник, 24 декабря, президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны России. По его словам, речь идет не только о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «под абсолютно надуманным предлогом», но и о созданной Вашингтоном неопределенности в отношении других документов: Договора по открытому небу и Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
«Все это происходит на фоне роста потенциала глобальной системы противоракетной обороны США», – добавил Путин. При этом он подчеркнул, что Россия готова работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями. Однако пока этот процесс не запущен и укрепление стратегических ядерных сил (СЯС) будет продолжено. Параллельно будет вестись разработка других перспективных ракетных систем, способных, по словам Путина, обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и ее союзников. Он поручил военным вести мониторинг возможного развертывания американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Развитие СЯС и сопутствующая им тематика (система предупреждения о ракетном нападении, ПРО и т. д.) является сейчас безусловным приоритетом строительства вооруженных сил, говорит человек, близкий к руководству Минобороны России. Сделав акцент на перевооружении РВСН, президент упомянул и о разработке новых образцов вооружения, максимально четко обозначив задачи на перспективу от трех до пяти лет, – примерно столько пройдет, прежде чем новые образцы оружия, в том числе ранее подпадавшие под положения ДРСМД, пройдут испытания и будут готовы к серийному производству. РВСН уже активно перевооружаются на комплексы «Ярс-М» и «Ярс-С» (отличаются типом зарядов), ведется прожиг двигателей тяжелой жидкостной МБР «Сармат» (начало летно-конструкторских испытаний намечено на 2020 г.), а в Домбаровском позиционном районе (Оренбургская обл.) де-факто развернут первый полк МБР УР-100УТТХ с гиперзвуковыми блоками 15Ю71 «Авангард», перечисляет собеседник «Ведомостей».
Есть и более отдаленные проекты, подтверждает человек в оборонной промышленности: например, будут продолжаться испытательные пуски крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», их принятие на вооружение должно произойти до 2027 г. Более того, промышленность ведет ряд еще более перспективных опытно-конструкторских работ в области гиперзвукового оружия: этот задел должен вылиться в создание нового гиперзвукового блока 15Ю74.
В своем выступлении Путин впервые подтвердил информацию «Коммерсанта» о разработке гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности на основе ракеты 3М22 «Циркон» (разработки НПО машиностроения), которая изначально создавалась в корабельном варианте. Человек в промышленности объяснил это «Ведомостям» тем, что ракета «Циркон» будет запускаться с тех же пусковых установок, что используются для ракет «Калибр» (их адаптация к наземному пуску также входит в список ответных мер России), что позволяет значительно сократить затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. США уже дважды проводили демонстративные испытания ракет средней дальности, напоминает собеседник «Ведомостей», Россия же пока свои наработки не показывала – но сами работы идут и будут в обязательном порядке доведены до конца.