Для новых стратегических лодок создадут ракету с жидкостным двигателем
Генштаб России определился с тем, как нужно развивать Стратегические ядерные силы (СЯС). Это следует из заявлений первого замминистра обороны Валерия Герасимова на брифинге вечером в понедельник для иностранных атташе и показанной им презентации. Для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ключевой задачей названы постановка на боевое дежурство комплексов РС-24 «Ярс» и «Авангард», а также разработка тяжелой шахтной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат»; в авиационной части СЯС – модернизация бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС, возобновление производства Ту-160 в модификации М2, создание малозаметного бомбардировщика и перспективной крылатой ракеты большой дальности; в морской – постройка стратегических ракетоносцев проекта 955А и разработка новой баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ). Перевооружение СЯС ведется в соответствии с положениями Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), судьба которого после 2021 г. остается неопределенной из-за отсутствия четкой позиции США, подчеркнул Герасимов. Развитие СЯС было приоритетом в предыдущей государственной программе вооружений на 2011–2020 гг., говорит источник «Ведомостей», близкий к Минобороны: не меньшее внимание ей будет уделено и в программе до 2027 г.
Оглашенные начальником Генштаба проекты находятся в разной стадии реализации. Например, первый полк комплекса «Авангард» (состоит из МБР УР-100УТТХ с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком 15Ю71) уже развертывается в 13-й ракетной дивизии РВСН в Оренбургской области, по теме «Сармат» на 2020 г. намечено только два первых пуска, а первый из 10 заказанных в 2018 г. Ту-160 в новом облике будет передан заказчику в 2021 г., говорит человек в министерстве. Замминистра обороны Алексей Криворучко в среду заявил изданию «Оборона России», что до 2027 г. военные рассчитывают начать поставки в войска перспективного авиакомплекса дальней авиации. Эти планы пока сохраняются, подтверждает менеджер предприятия авиапрома, но закупки не будут носить массовый характер.
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баллистических ракет для подлодок могла развернуть Россия в 2017 г. по условиям договора СНВ-3
Есть планы по обновлению и морской компоненты СЯС, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к ведомству: к 2027 г. в строй должны вступить 10 стратегических «Бореев». Упомянутая же в презентации новая БРПЛ подразумевает разработку в Государственном ракетном центре им. Макеева (Миасс) новой ракеты с жидкостным двигателем, уже открыта соответствующая опытно-конструкторская работа, уточняет он. Эксперт в области стратегических вооружений Павел Подвиг считает, что речь может идти о продолжении работ по ракете Р-29РМУ-2 «Синева», которая серийно производится на красноярском «Красмаше» для подлодок проекта 667 БДРМ – подлодки нового проекта 955А оснащаются сейчас твердотопливными БРПЛ «Булава». У сторонников жидкостных ракет есть свои аргументы, к которым относится повышенная эффективность и увеличенное количество боевых блоков, но в данном случае ситуация больше похожа на оказание поддержки промышленности, полагает он.