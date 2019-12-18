Для новых стратегических лодок создадут ракету с жидкостным двигателем

Генштаб России определился с тем, как нужно развивать Стратегические ядерные силы (СЯС). Это следует из заявлений первого замминистра обороны Валерия Герасимова на брифинге вечером в понедельник для иностранных атташе и показанной им презентации. Для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ключевой задачей названы постановка на боевое дежурство комплексов РС-24 «Ярс» и «Авангард», а также разработка тяжелой шахтной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат»; в авиационной части СЯС – модернизация бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС, возобновление производства Ту-160 в модификации М2, создание малозаметного бомбардировщика и перспективной крылатой ракеты большой дальности; в морской – постройка стратегических ракетоносцев проекта 955А и разработка новой баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ). Перевооружение СЯС ведется в соответствии с положениями Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений ­(СНВ-3), судьба которого после 2021 г. остается неопределенной из-за отсутствия четкой позиции США, подчеркнул Герасимов. Развитие СЯС было приоритетом в предыдущей государственной программе вооружений на 2011–2020 гг., говорит источник «Ведомостей», близкий к Минобороны: не меньшее внимание ей будет уделено и в программе до 2027 г.