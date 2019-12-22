Минобороны пересмотрит один из самых проблемных контрактов

Контракт 2012 г. на 39 Ил-76 на сумму около 140 млрд руб., который фактически не выполнен, будет перезаключен с повышением цены машин, что сделает производство экономически обоснованным за счет снижения их числа при сохранении общей суммы контракта, говорит собеседник в промышленности. В 2020 г. ульяновский «Авиастар-СП» выпустит еще несколько машин по старой цене, а начиная с 2021 г. станет действовать новая цена, которая «в большей степени соответствует реалиям». При этом военные получат, включая уже произведенные машины, порядка 25–28 транспортников, полагает человек в авиапроме: увеличить цену без общего снижения закупаемых машин невозможно. По его словам, производственные мощности «Авиастара» позволяют изготавливать 8–10 бортов ежегодно, в то время как по госпрограмме вооружений до 2027 г. темпы производства составляют не более трех самолетов в год.