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Рособрнадзор назвал даты проведения контрольных вместо ОГЭ в 9 классах

Ведомости

Ученики 9 классов в 2021 г. не будут сдавать Основной госэкзамен (ОГЭ) по предметам по выбору, вместо них в школах с 18 по 21 мая пройдут контрольные работы, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Контрольные работы пройдут в следующие дни:

  • 18 мая пройдут контрольные по биологии, литературе, информатике и ИКТ;

  • 19 мая – по физике и истории;

  • 20 мая – по обществознанию и химии;

  • 21 мая – по географии и иностранным языкам.

Девятиклассники должны будут до 30 апреля включительно подать заявление и указать в нем выбранные предметы. Выпускники будут писать контрольные в своих школах. Контрольные начнутся в 10:00 по местному времени.

В 2020 г. ОГЭ для 9 классов был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2021 г. основной период ЕГЭ для выпускников 11 классов пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных