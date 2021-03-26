Рособрнадзор назвал даты проведения контрольных вместо ОГЭ в 9 классах
Ученики 9 классов в 2021 г. не будут сдавать Основной госэкзамен (ОГЭ) по предметам по выбору, вместо них в школах с 18 по 21 мая пройдут контрольные работы, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Контрольные работы пройдут в следующие дни:
18 мая пройдут контрольные по биологии, литературе, информатике и ИКТ;
19 мая – по физике и истории;
20 мая – по обществознанию и химии;
21 мая – по географии и иностранным языкам.
Девятиклассники должны будут до 30 апреля включительно подать заявление и указать в нем выбранные предметы. Выпускники будут писать контрольные в своих школах. Контрольные начнутся в 10:00 по местному времени.
В 2020 г. ОГЭ для 9 классов был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2021 г. основной период ЕГЭ для выпускников 11 классов пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля.