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Таиланд с 1 июля откроет Пхукет для привившихся туристов

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Власти Тайланда начнут пускать иностранных туристов с прививкой от коронавируса на остров Пхукет с 1 июля, сообщил Bloomberg со ссылкой на министра туризма страны Пхипхата Ратчакитпракарна.

По его словам, власти одобрили предложение частного сектора и бизнеса Пхукета вакцинировать не менее 70% жителей острова, чтобы подготовиться к приему туристов. Пхукет откроется для иностранных туристов на три месяца раньше остальных регионов страны, отметило издание.

Накануне власти Сейшельских Островов объявили, что открывают границы для иностранных туристов из всех стран, кроме ЮАР, при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Со 2 апреля «Аэрофлот» возобновляет регулярные прямые рейсы в островное государство. Кроме того, с 1 апреля российские туристы также смогут без прохождения карантина посещать Кипр.

В то же время авиасообщение с Великобританией, открытое одним из первых после начала пандемии летом 2020 г., заморожено до 16 апреля в связи с распространением там нового штамма коронавируса.

Ранее по теме: Россия возобновит регулярное авиасообщение с Германией 1 апреля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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