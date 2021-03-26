Таиланд с 1 июля откроет Пхукет для привившихся туристов

Накануне власти Сейшельских Островов объявили, что открывают границы для иностранных туристов из всех стран, кроме ЮАР, при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Со 2 апреля «Аэрофлот» возобновляет регулярные прямые рейсы в островное государство. Кроме того, с 1 апреля российские туристы также смогут без прохождения карантина посещать Кипр.