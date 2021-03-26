Таиланд с 1 июля откроет Пхукет для привившихся туристов
Власти Тайланда начнут пускать иностранных туристов с прививкой от коронавируса на остров Пхукет с 1 июля, сообщил Bloomberg со ссылкой на министра туризма страны Пхипхата Ратчакитпракарна.
По его словам, власти одобрили предложение частного сектора и бизнеса Пхукета вакцинировать не менее 70% жителей острова, чтобы подготовиться к приему туристов. Пхукет откроется для иностранных туристов на три месяца раньше остальных регионов страны, отметило издание.
Накануне власти Сейшельских Островов объявили, что открывают границы для иностранных туристов из всех стран, кроме ЮАР, при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Со 2 апреля «Аэрофлот» возобновляет регулярные прямые рейсы в островное государство. Кроме того, с 1 апреля российские туристы также смогут без прохождения карантина посещать Кипр.
В то же время авиасообщение с Великобританией, открытое одним из первых после начала пандемии летом 2020 г., заморожено до 16 апреля в связи с распространением там нового штамма коронавируса.