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Путин предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу длиною в год. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«Вот у нас есть «Учитель года». Тоже мне бы хотелось его изменить, я уже об этом говорил. Это ведь такая интересная сфера деятельности, такая разнообразная. Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года», — сказал он.

Глава государства отметил, что озвучивал подобное предложение в администрации президента, однако результатов это пока не дало. «Я уже вот в администрации говорил об этом. Что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении», — отметил он. Также Путин поддержал предложение одного из бывших участников конкурса «Учитель будущего» сделать в рамках данного мероприятия номинации для представителей администрации школ — директоров и их заместителей. Президент оценил идею, назвав ее хорошей и заслуживающей поддержки. 

Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится в стране ежегодно Министерством образования и науки, Общероссийским профсоюзом образования и «Учительской газетой». Целью мероприятия является выявление, поддержка и поощрение школьных учителей, распространение их педагогического опыта и повышение престижа данной профессии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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