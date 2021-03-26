Путин предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу
Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу длиною в год. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
«Вот у нас есть «Учитель года». Тоже мне бы хотелось его изменить, я уже об этом говорил. Это ведь такая интересная сфера деятельности, такая разнообразная. Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года», — сказал он.
Глава государства отметил, что озвучивал подобное предложение в администрации президента, однако результатов это пока не дало. «Я уже вот в администрации говорил об этом. Что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении», — отметил он. Также Путин поддержал предложение одного из бывших участников конкурса «Учитель будущего» сделать в рамках данного мероприятия номинации для представителей администрации школ — директоров и их заместителей. Президент оценил идею, назвав ее хорошей и заслуживающей поддержки.
Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится в стране ежегодно Министерством образования и науки, Общероссийским профсоюзом образования и «Учительской газетой». Целью мероприятия является выявление, поддержка и поощрение школьных учителей, распространение их педагогического опыта и повышение престижа данной профессии.