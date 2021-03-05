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В Минпросвещения рассчитывают на новый учебный год в очном формате

Ведомости

Руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов выразил надежду на то, что следующий учебный год начнется в очном режиме. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале »Россия-1».

«Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, провести Единый государственный экзамен, и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году», — цитирует ТАСС Кравцова. По его словам, сейчас все российские школы работают в очном формате.

Он также заявил о готовности министерства к различным ситуациям. «Надеемся, конечно, на лучшее, но в случае какой-то ситуации, связанной, прежде всего, с угрозой здоровью учеников, учителей, конечно, мы будем реагировать», — подчеркнул он.

Ранее Кравцов заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в российских школах контролируемая.

Первым дистанционный формат в школах отменил мэр Москвы Сергей Собянин в связи со снижением заболеваемости коронавирусом. Вслед за столицей решение об отмене удаленки для школьников приняло и большинство регионов России. Позже Собянин подписал указ о возвращении к обычному режиму работы колледжей, учреждений дополнительного образования, спортивных школ и детских досуговых учреждений.

Ранее по теме: Кравцов заявил о контролируемой ситуации с коронавирусом в школах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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