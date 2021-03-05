В Минпросвещения рассчитывают на новый учебный год в очном формате

Он также заявил о готовности министерства к различным ситуациям. «Надеемся, конечно, на лучшее, но в случае какой-то ситуации, связанной, прежде всего, с угрозой здоровью учеников, учителей, конечно, мы будем реагировать», — подчеркнул он.