В Минпросвещения рассчитывают на новый учебный год в очном формате
Руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов выразил надежду на то, что следующий учебный год начнется в очном режиме. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале »Россия-1».
«Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, провести Единый государственный экзамен, и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году», — цитирует ТАСС Кравцова. По его словам, сейчас все российские школы работают в очном формате.
Он также заявил о готовности министерства к различным ситуациям. «Надеемся, конечно, на лучшее, но в случае какой-то ситуации, связанной, прежде всего, с угрозой здоровью учеников, учителей, конечно, мы будем реагировать», — подчеркнул он.
Ранее Кравцов заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в российских школах контролируемая.
Первым дистанционный формат в школах отменил мэр Москвы Сергей Собянин в связи со снижением заболеваемости коронавирусом. Вслед за столицей решение об отмене удаленки для школьников приняло и большинство регионов России. Позже Собянин подписал указ о возвращении к обычному режиму работы колледжей, учреждений дополнительного образования, спортивных школ и детских досуговых учреждений.