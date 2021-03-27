В России за сутки выявили 8885 новых случаев коронавируса

Накануне в Минздраве заявили, что некоторые ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно будет соблюдать в ближайшие один-два года. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что большая часть коронавирусных ограничений в России будет снята к осени. Для полного выхода из режима ограничений необходима выработка коллективного иммунитета у населения, подчеркивал президент России Владимир Путин. Он отметил, что для полной стабилизации ситуации должны быть вакцинированы не менее 60% взрослого населения страны.