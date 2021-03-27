В России за сутки выявили 8885 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8885 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 447 570. Умерли за день 387 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 97 404.
Вчера, 26 марта, оперштаб сообщил о 9167 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 1551 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1368 пациентов, скончались 54 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 749 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 10 337 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 130 498 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 126,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,76 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 30,1 млн случаев, Бразилии (свыше 12,4 млн) и Индии (более 11,9 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Накануне в Минздраве заявили, что некоторые ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно будет соблюдать в ближайшие один-два года. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что большая часть коронавирусных ограничений в России будет снята к осени. Для полного выхода из режима ограничений необходима выработка коллективного иммунитета у населения, подчеркивал президент России Владимир Путин. Он отметил, что для полной стабилизации ситуации должны быть вакцинированы не менее 60% взрослого населения страны.