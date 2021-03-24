Матвиенко заявила о возможном снятии ограничений по COVID-19 к осени

«Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). Матвиенко подчеркнула, что пандемию можно победить только с помощью массовой вакцинации населения. Она выразила мнение, что у людей нет иных причин не делать прививку, кроме как в случае наличия «редких медицинских ограничений».