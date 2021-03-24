Матвиенко заявила о возможном снятии ограничений по COVID-19 к осени
Наибольшая часть ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса, будет снята уже к осени, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). Матвиенко подчеркнула, что пандемию можно победить только с помощью массовой вакцинации населения. Она выразила мнение, что у людей нет иных причин не делать прививку, кроме как в случае наличия «редких медицинских ограничений».
Массовая вакцинация населения России стартовала 18 января этого года. Гражданам стали вводить двухфазный препарат «Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи и зарегистрированный 11 августа. По данным разработчиков, эффективность вакцины составляет 91,6%, а против тяжелых случаев COVID-19 — 100%. Также эффективность препарата подтвердил международный научный журнал The Lancet.
22 марта президент России Владимир Путин, который получил первую дозу препарата от коронавируса вчера, сказал, что прививку сделали уже 6,2 млн человек, из которых 4,2 млн — обоими компонентами. По данным оперштаба на 24 марта, в стране COVID-19 болеют 288 852 человека. За все время коронавирус был выявлен у 4 483 471 россияна, 96 219 из которых умерли. При этом за сутки инфекцию обнаружили у 8861 человека, показатель находится ниже 9000 второй день подряд.