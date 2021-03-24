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Матвиенко заявила о возможном снятии ограничений по COVID-19 к осени

Ведомости

Наибольшая часть ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса, будет снята уже к осени, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). Матвиенко подчеркнула, что пандемию можно победить только с помощью массовой вакцинации населения. Она выразила мнение, что у людей нет иных причин не делать прививку, кроме как в случае наличия «редких медицинских ограничений».

Массовая вакцинация населения России стартовала 18 января этого года. Гражданам стали вводить двухфазный препарат «Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи и зарегистрированный 11 августа. По данным разработчиков, эффективность вакцины составляет 91,6%, а против тяжелых случаев COVID-19 — 100%. Также эффективность препарата подтвердил международный научный журнал The Lancet.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу у жителей страны сформируется к июлю-августу этого года. При этом она допустила небольшой рост заболеваемости в марте-апреле.

22 марта президент России Владимир Путин, который получил первую дозу препарата от коронавируса вчера, сказал, что прививку сделали уже 6,2 млн человек, из которых 4,2 млн — обоими компонентами. По данным оперштаба на 24 марта, в стране COVID-19 болеют 288 852 человека. За все время коронавирус был выявлен у 4 483 471 россияна, 96 219 из которых умерли. При этом за сутки инфекцию обнаружили у 8861 человека, показатель находится ниже 9000 второй день подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных