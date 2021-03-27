Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с Днем войск национальной гвардии России, обращение опубликовано на сайте Кремля.
«Созданная пять лет назад, Росгвардия стала самостоятельной, значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан, эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит свой весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляет контроль за гражданским оборотом оружия и охрану важнейших объектов, стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий, в том числе во время проведения в нашей стране крупных международных спортивных соревнований и иных форумов», — рассказал Путин.
Президент также высоко отметил работу росгвардейцев, связанную «с реализацией профилактических режимов, введённых в регионах страны для борьбы с эпидемией коронавируса».
Росгвардия была создана в мае 2016 г. на основе существовавших с советских времен Внутренних войск МВД с приданной к ним авиацией и бронетехникой. В новую службу тогда влили также изъятые из ведомства подразделения спецназа, ведомственной охраны, их органы управления, а также подразделение МВД, отвечающее за контроль оборота оружия и его лицензирование в сфере частной охранной деятельности.