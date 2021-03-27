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Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с Днем войск национальной гвардии России, обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Созданная пять лет назад, Росгвардия стала самостоятельной, значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан, эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит свой весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляет контроль за гражданским оборотом оружия и охрану важнейших объектов, стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий, в том числе во время проведения в нашей стране крупных международных спортивных соревнований и иных форумов», — рассказал Путин.

Президент также высоко отметил работу росгвардейцев, связанную «с реализацией профилактических режимов, введённых в регионах страны для борьбы с эпидемией коронавируса».

Росгвардия была создана в мае 2016 г. на основе существовавших с советских времен Внутренних войск МВД с приданной к ним авиацией и бронетехникой. В новую службу тогда влили также изъятые из ведомства подразделения спецназа, ведомственной охраны, их органы управления, а также подразделение МВД, отвечающее за контроль оборота оружия и его лицензирование в сфере частной охранной деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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