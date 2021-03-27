Россия и Казахстан договорились о поставке 1 млн доз вакцины «Спутник Лайт»
Россия и Казахстан договорились о поставке 1 млн доз российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и 3 млн доз китайского препарата Sinovac, рассказал глава минздрава республики Алексей Цой.
«Есть "Спутник Лайт" – миллион доз, есть договоренность уже с правительством России. И сейчас на подходе еще около трех миллионов доз Sinovac», — приводит его слова «Sputnik Казахстан».
Всего, по его словам, в Казахстане произвели около 750 000 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Республика также ведет переговоры о поставке американской вакцины Pfizer.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.