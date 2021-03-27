В Подмосковье нашли тело погибшего сооснователя группы «Звуки Му» Александра Липницкого
Тело музыканта, сооснователя группы «Звуки Му» Александра Липницкого обнаружили в Москве-реке в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Тело музыканта найдено», — сообщил он.
Накануне музыкальный критик Артемий Троицкий сообщил, что трагедия произошла в четверг. По его словам, Липницкий утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе.
Липницкий родился в 1952 г. в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ и с 1975 г. стал печататься в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 г. Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум», вместе с которыми начал гастролировать.
Группа «Звуки Му» была создана в начале 1980-х гг. вместе с Петром Мамоновым. Группа неоднократно меняла составы (вплоть до одного Мамонова), несколько раз распадалась и собиралась Мамоновым. Последний альбом проекта Мамонова датирован 2005 г., после чего проект «Звуки Му» прекратил своё существование.