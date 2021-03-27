СК Белоруссии инициировал признание редакции NEXTA иностранной экстремистской организацией
Столичное управление СК Белоруссии инициировало признание редакции сети Telegram-каналов NEXTA иностранной экстремистской организацией, сообщается на сайте ведомства.
«Исходя из всех собранных объективных данных, следователями в их деятельности установлены признаки иностранной экстремистской организации. В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
В СК заявили, что в Telegram-каналах проекта неоднократно публиковались призывы к протестам и забастовкам, а также координировались несанкционированные протестные акции.
Ранее в ноябре КГБ Белоруссии включил создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича в список причастных к террористической деятельности. 17 ноября Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Польше с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича, а 5 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статье об организации массовых беспорядков.