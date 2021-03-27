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СК Белоруссии инициировал признание редакции NEXTA иностранной экстремистской организацией

Ведомости

Столичное управление СК Белоруссии инициировало признание редакции сети Telegram-каналов NEXTA иностранной экстремистской организацией, сообщается на сайте ведомства.

«Исходя из всех собранных объективных данных, следователями в их деятельности установлены признаки иностранной экстремистской организации. В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В СК заявили, что в Telegram-каналах проекта неоднократно публиковались призывы к протестам и забастовкам, а также координировались несанкционированные протестные акции.

Ранее в ноябре КГБ Белоруссии включил создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича в список причастных к террористической деятельности. 17 ноября Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Польше с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича, а 5 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статье об организации массовых беспорядков.

Ранее по теме: Основатель NEXTA назвал смешным запрос Минска о его экстрадиции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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