СК Белоруссии инициировал признание редакции NEXTA иностранной экстремистской организацией

Ранее в ноябре КГБ Белоруссии включил создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича в список причастных к террористической деятельности. 17 ноября Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Польше с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича, а 5 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статье об организации массовых беспорядков.