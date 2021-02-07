Основатель NEXTA назвал смешным запрос Минска о его экстрадиции
«Это абсолютно смешные просьбы — подача заявления об экстрадиции. Потому что как в прошлый раз это не увенчалось успехом и, мягко говоря, закончилось ничем, так и в этот раз, скорее всего, закончится ничем», — рассказал он.
О том, что СК Белоруссии направил в Варшаву документы на экстрадицию Путило и Протасевича, заявил ранее начальник международно-правового отдела ведомства Михаил Вавуло. По его словам, практика показывает, что правонарушителям не удастся избежать ответственности, «где бы они не прятались».
Ранее в ноябре КГБ Белоруссии включил создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича в список причастных к террористической деятельности.
17 ноября Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Польше с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича, а 5 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статье об организации массовых беспорядков.