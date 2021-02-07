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СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA

Ведомости

Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателя Telegram-канала NEXTA Live Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича. Об этом рассказал начальник международно-правового отдела ведомства в интервью газете «Беларусь сегодня».

«Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу», — заявил он.

По его словам, с Польшей у республики заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, в котором и регламентируется вопрос об экстрадиции.

«Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке», — добавил он.

Протасевич также заявил, что правонарушителям не избежать наказания, «где бы они не прятались».

Ранее в ноябре КГБ Белорусии включил создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича в список причастных к террористической деятельности.

17 ноября Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Польше с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича, а 5 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статье об организации массовых беспорядков.

Ранее по теме: КГБ Белоруссии внес создателей Telegram-канала Nexta в список террористов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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