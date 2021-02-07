СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA
Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателя Telegram-канала NEXTA Live Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича. Об этом рассказал начальник международно-правового отдела ведомства в интервью газете «Беларусь сегодня».
«Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу», — заявил он.
По его словам, с Польшей у республики заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, в котором и регламентируется вопрос об экстрадиции.
«Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке», — добавил он.
Протасевич также заявил, что правонарушителям не избежать наказания, «где бы они не прятались».
Ранее в ноябре КГБ Белорусии включил создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича в список причастных к террористической деятельности.
17 ноября Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Польше с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича, а 5 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статье об организации массовых беспорядков.