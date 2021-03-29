РФПИ и китайская компания договорились о производстве 60 млн доз «Спутника V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech договорились о производстве более 60 млн доз российской вакцины «Спутник V», следует из сообщения фонда.
«Произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек. Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года», — говорится в сообщении.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.
Первой странойпосле России, которая зарегистрировала «Спутник V», стала Белоруссия. Это произошло 21 декабря 2020 г. Российская вакцина уже производится с декабря того же года в Казахстане, который является членом ЕАЭС вместе с Россией, Арменией, Киргизией и Белоруссией. Выпуск препарата также начнется в Турции, заинтересованность в начале производства уже проявили несколько десятков стран.