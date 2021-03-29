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Директор ФБК сообщил об аресте отца

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Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Иван Жданов сообщил на своей странице в Facebook об аресте своего отца Юрия Жданова. 

В пятницу, 26 марта, Юрий Жданов был задержан в Ростове-на-Дону, в его доме провели обыск. По словам Ивана Жданова, на его отца завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Суд уже отправил его под арест в СИЗО.

«Началось все с пятницы, как обычно, с утреннего обыска в его доме в Ростове-на-Дону. Потом допрос до ночи, задержание. В субботу состоялся суд и следственный изолятор. У меня нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю», — написал Жданов.

Как рассказал директор ФБК, его отец работал в поселке Искателей Ненецкого автономного округа сначала заместителем главы, а в последние годы на «какой-то невысокой поселковой должности». Летом 2020 г. он вышел на пенсию. По его словам, дело заключается в том, что он в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Позже оказалось, что женщина уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, квартиру вернули администрации поселка по решению суда. 

Жданов отметил, что «отцу не первый раз придумывают какое-то дело», с 2016 г. начались постоянные проверки ФСБ, МВД и СК. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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