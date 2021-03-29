Директор ФБК сообщил об аресте отца

«Началось все с пятницы, как обычно, с утреннего обыска в его доме в Ростове-на-Дону. Потом допрос до ночи, задержание. В субботу состоялся суд и следственный изолятор. У меня нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю», — написал Жданов.