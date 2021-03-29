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В Кремле рассмотрят приглашение Байдена Путину на саммит по климату

Ведомости

Кремль рассмотрит приглашение принять участие в саммите по климату, которое президент США Джо Байден отправил главе российского государства Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта тема очень важная, конечно, и если оно поступило уже по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что президент России уделяет большое внимание вопросам климата. «Президент уделяет большое внимание теме климата, Россия является участником Парижской конвенции... Что касается непосредственно этого саммита, то еще раз повторяю, наверно, потребуется какое-то время перед тем, когда будет ясность по участию», — отметил Песков.

Ранее о том, что Байден пригласил лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина на климатический саммит, сообщил Белый дом. О том, что в Москве получили приглашение, сообщал источник «РИА Новости». Всего на мероприятие приглашены лидеры 40 стран, саммит пройдет в дистанционном формате 22-23 апреля.

Ранее по теме: Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных