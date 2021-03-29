В Кремле рассмотрят приглашение Байдена Путину на саммит по климату
Кремль рассмотрит приглашение принять участие в саммите по климату, которое президент США Джо Байден отправил главе российского государства Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эта тема очень важная, конечно, и если оно поступило уже по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке», — сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что президент России уделяет большое внимание вопросам климата. «Президент уделяет большое внимание теме климата, Россия является участником Парижской конвенции... Что касается непосредственно этого саммита, то еще раз повторяю, наверно, потребуется какое-то время перед тем, когда будет ясность по участию», — отметил Песков.
Ранее о том, что Байден пригласил лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина на климатический саммит, сообщил Белый дом. О том, что в Москве получили приглашение, сообщал источник «РИА Новости». Всего на мероприятие приглашены лидеры 40 стран, саммит пройдет в дистанционном формате 22-23 апреля.