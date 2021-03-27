Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату
Президент США Джо Байден пригласил лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина на климатический саммит, сообщается на сайте Белого дома.
Всего на мероприятие приглашены лидеры 40 стран, саммит пройдет в дистанционном формате 22-23 апреля.
«Саммит лидеров по климату подчеркнет безотлагательность — и экономические выгоды — более решительных действий по борьбе с изменением климата. Это станет важной вехой на пути к конференции ООН по изменению климата в ноябре этого года в Глазго», — говорится в сообщении.
Главной целью саммита Вашингтон заявил активизацию усилий крупнейших экономик мир по сокращению загрязнения окружающей среды в это «критическое десятилетие».