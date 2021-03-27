Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату

«Саммит лидеров по климату подчеркнет безотлагательность — и экономические выгоды — более решительных действий по борьбе с изменением климата. Это станет важной вехой на пути к конференции ООН по изменению климата в ноябре этого года в Глазго», — говорится в сообщении.