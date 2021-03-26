Байден сравнил Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции сравнил лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Стенограмма опубликована на сайте Белого дома.
«Си Цзиньпин очень и очень прямолинеен. У него нет ни одной демократической — с маленькой буквой «Д» — кости в теле. Но он умный, умный парень. Он один из тех парней, которые, как и Путин, думают, что автократия — это будущий тренд, а демократия не может функционировать в вечно сложном мире. Он абсолютно не демократический человек, но он очень, очень умный человек», — сказал Байден.
Он рассказал, что познакомился с Си Цзиньпином, будучи вице-президентом США при президенте Обаме. По инициативе Обамы и председателя КНР Ху Байден и Си Цзиньпин несколько часов разговаривали наедине с переводчиками. После инаугурации Байдена Си Цзиньпин позвонил поздравить его, разговор длился два часа, рассказал президент США.
17 марта Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин — «убийца». В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил «М-м-м, хм-м-м, да». Американский лидер также пообещал, что Россия «заплатит» за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.
На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Байден, в свою очередь, заявил, что поговорит с Путиным «на каком-то этапе».