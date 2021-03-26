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Байден сравнил Путина и председателя КНР Си Цзиньпина

Ведомости

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции сравнил лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Стенограмма опубликована на сайте Белого дома.

«Си Цзиньпин очень и очень прямолинеен. У него нет ни одной демократической — с маленькой буквой «Д» — кости в теле. Но он умный, умный парень. Он один из тех парней, которые, как и Путин, думают, что автократия — это будущий тренд, а демократия не может функционировать в вечно сложном мире. Он абсолютно не демократический человек, но он очень, очень умный человек», — сказал Байден.

Он рассказал, что познакомился с Си Цзиньпином, будучи вице-президентом США при президенте Обаме. По инициативе Обамы и председателя КНР Ху Байден и Си Цзиньпин несколько часов разговаривали наедине с переводчиками. После инаугурации Байдена Си Цзиньпин позвонил поздравить его, разговор длился два часа, рассказал президент США.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин — «убийца». В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил «М-м-м, хм-м-м, да». Американский лидер также пообещал, что Россия «заплатит» за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.

На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Байден, в свою очередь, заявил, что поговорит с Путиным «на каком-то этапе».

Ранее по теме: Россия не хочет ухудшать отношения после личного выпада Байдена против Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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