Байден сравнил Путина и председателя КНР Си Цзиньпина

«Си Цзиньпин очень и очень прямолинеен. У него нет ни одной демократической — с маленькой буквой «Д» — кости в теле. Но он умный, умный парень. Он один из тех парней, которые, как и Путин, думают, что автократия — это будущий тренд, а демократия не может функционировать в вечно сложном мире. Он абсолютно не демократический человек, но он очень, очень умный человек», — сказал Байден.