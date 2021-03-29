Хуснуллин пообещал расселить большинство коммуналок к 2030 году

«Можно сказать, что основной объем исчезнет к 2030 году. К 2023 году закончим первую программу по расселению аварийных домов, и сейчас уже три региона в стране новую программу реализуют», — сказал Хуснуллин. По его словам, этот вопрос должен решиться предоставлением квартир по соцнайму или в собственность.