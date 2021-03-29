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Хуснуллин пообещал расселить большинство коммуналок к 2030 году

Ведомости

Основную часть коммунальных квартир в России расселят к 2030 г., заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью Владимиру Позеру на «Первом канале».

«Можно сказать, что основной объем исчезнет к 2030 году. К 2023 году закончим первую программу по расселению аварийных домов, и сейчас уже три региона в стране новую программу реализуют», — сказал Хуснуллин. По его словам, этот вопрос должен решиться предоставлением квартир по соцнайму или в собственность.

В то же время уничтожить коммунальные квартиры как класс не планируется, добавил вице-премьер. «Санкт-Петербург — там дома-памятники. И его не расселят, он останется как есть, а вот качество [жизни] поднять — это отдельная программа», — подчеркнул Хуснуллин.

В конце декабря президент России Владимир Путин призвал закрыть «позорную страницу аварийного жилья» и «вытаскивать» людей из трущоб. Тогда же госдума приняла законопроект о реновации в регионах, согласно которому предлагается проводить во всех регионах реконструкцию жилья при согласии двух третей собственников квартир многоквартирного дома. Предложение расширить опыт московской реновации на всю страну в январе 2020 г. внес вице-премьер Марат Хуснуллин, до этого занимавший пост заместителя мэра Москвы по строительству.

В Москве программа реновации реализуется с 2017 г. Она предусматривает расселение из старых пятиэтажек почти 1 млн человек. Власти оценивали ее стоимость в 3 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных