Хуснуллин пообещал расселить большинство коммуналок к 2030 году
Основную часть коммунальных квартир в России расселят к 2030 г., заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью Владимиру Позеру на «Первом канале».
«Можно сказать, что основной объем исчезнет к 2030 году. К 2023 году закончим первую программу по расселению аварийных домов, и сейчас уже три региона в стране новую программу реализуют», — сказал Хуснуллин. По его словам, этот вопрос должен решиться предоставлением квартир по соцнайму или в собственность.
В то же время уничтожить коммунальные квартиры как класс не планируется, добавил вице-премьер. «Санкт-Петербург — там дома-памятники. И его не расселят, он останется как есть, а вот качество [жизни] поднять — это отдельная программа», — подчеркнул Хуснуллин.
В конце декабря президент России Владимир Путин призвал закрыть «позорную страницу аварийного жилья» и «вытаскивать» людей из трущоб. Тогда же госдума приняла законопроект о реновации в регионах, согласно которому предлагается проводить во всех регионах реконструкцию жилья при согласии двух третей собственников квартир многоквартирного дома. Предложение расширить опыт московской реновации на всю страну в январе 2020 г. внес вице-премьер Марат Хуснуллин, до этого занимавший пост заместителя мэра Москвы по строительству.
В Москве программа реновации реализуется с 2017 г. Она предусматривает расселение из старых пятиэтажек почти 1 млн человек. Власти оценивали ее стоимость в 3 трлн руб.