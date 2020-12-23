Путин призвал вытаскивать россиян из трущоб

«Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб и так, чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались», — сказал Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Президент попросил обратить на этот вопрос особое внимание.