Путин призвал вытаскивать россиян из трущоб
Президент России Владимир Путин призвал закрыть «позорную страницу аварийного жилья» и «вытаскивать» людей из трущоб.
«Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб и так, чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались», — сказал Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Президент попросил обратить на этот вопрос особое внимание.
В сентябре в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается проводить во всех регионах реконструкцию жилья при согласии двух третей собственников квартир многоквартирного дома. В пояснительной записке говорилось, что он должен изменить подход к расселению аварийного и ветхого жилья и обеспечить расселение опережающими темпами. В декабре Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении.