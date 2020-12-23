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Путин призвал вытаскивать россиян из трущоб

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал закрыть «позорную страницу аварийного жилья» и «вытаскивать» людей из трущоб.

«Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб и так, чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались», — сказал Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Президент попросил обратить на этот вопрос особое внимание.

В сентябре в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается проводить во всех регионах реконструкцию жилья при согласии двух третей собственников квартир многоквартирного дома. В пояснительной записке говорилось, что он должен изменить подход к расселению аварийного и ветхого жилья и обеспечить расселение опережающими темпами. В декабре Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных