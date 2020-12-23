Путин поручил своевременно реагировать на рост цен на жилье
Если цены на жилье продолжат расти, то эффекты от введения льготной ипотечной программы под 6,5% будут нивелированы, поэтому необходимо отслеживать данную ситуацию и реагировать на нее соответствующим образом, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Если цены на жилье будут расти, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, она, если не сведется к нулю, то, во всяком случае, серьезно эти усилия пострадают. На это нужно самым внимательным образом смотреть и соответствующим образом реагировать», — заявил президент.
Он пояснил, что сейчас льготная программа работает. Однако рынок отреагировал на нее, увидев, что на реализацию программы выделяется «приличный» объем кредитных ресурсов, отметил Путин.
Льготная ипотечная программа, позволяющая приобрести жилье в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны, заработала в России в середине апреля 2020 г. как мера поддержки населения и строительной отрасли на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 1 ноября 2020 г., однако в конце октября ее продлили до 1 июля 2021 г.
По словам вице-президента Марата Хуснуллина, программа поддержала строительную отрасль и позволила более чем 300 тыс. семей улучшить свои жилищные условия. Так, совокупные расходы одного заемщика на ипотеку сократились в среднем на 10%.
На фоне этого объем выданных в текущем году ипотечных кредитов уже в октябре обновил исторический максимум, составив 3,25 трлн руб. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что дальнейшее продление льготной программы приведет к росту цен на жилье и в итоге снизит его доступность для граждан. Ее слова подтверждают оценки аналитиков. Так, эксперты «Дом.РФ» ранее сообщили, что за 9 месяцев 2020 г. стоимость жилья в новостройках выросла более чем на 10%.