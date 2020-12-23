Путин поручил своевременно реагировать на рост цен на жилье

Льготная ипотечная программа, позволяющая приобрести жилье в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны, заработала в России в середине апреля 2020 г. как мера поддержки населения и строительной отрасли на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 1 ноября 2020 г., однако в конце октября ее продлили до 1 июля 2021 г.