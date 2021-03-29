Навигация кораблей по Суэцкому каналу возобновилась
Навигация по Суэцкому каналу, с 23 марта заблокированному севшим на мель контейнеровозом Ever Given, возобновилась, сообщил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.
«Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов», — сказал он «РИА Новостям».
Ранее компания Boskalis, участвовавшая в спасательной операции, заявила о снятии Ever Given с мели. «Я рад сообщить, что наша группа экспертов, работающая в тесном сотрудничестве с властями Суэцкого канала, успешно сняла с мели Ever Given 29 марта в 15:05 по местному времени, тем самым снова сделав возможным свободный проход через Суэцкий канал», — заявил генеральный директор Boskalis Питер Бердовски.
Следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы Ever Given, длина которого составляет 400 метров, а вес — 224 тыс. тонн, с 20 тыс. контейнеров на борту 23 марта во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 450 судов. Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней, однако позже появились сообщения о том, что она затянется на недели, так как просто сдвинуть судно буксирами не удавалось. В итоге для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля.
Как посчитали аналитики одной из крупнейших в мире страховых компаний Allianz, неделя простоя Суэцкого канала стоит мировой торговле $6-10 млрд. Эксперты пояснили, что данный канал является «воротами при передвижении грузов между Европой и Азией».