Навигация кораблей по Суэцкому каналу возобновилась

Ранее компания Boskalis, участвовавшая в спасательной операции, заявила о снятии Ever Given с мели. «Я рад сообщить, что наша группа экспертов, работающая в тесном сотрудничестве с властями Суэцкого канала, успешно сняла с мели Ever Given 29 марта в 15:05 по местному времени, тем самым снова сделав возможным свободный проход через Суэцкий канал», — заявил генеральный директор Boskalis Питер Бердовски.