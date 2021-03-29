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Навигация кораблей по Суэцкому каналу возобновилась

Ведомости

Навигация по Суэцкому каналу, с 23 марта заблокированному севшим на мель контейнеровозом Ever Given, возобновилась, сообщил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

«Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов», — сказал он «РИА Новостям».

Ранее компания Boskalis, участвовавшая в спасательной операции, заявила о снятии Ever Given с мели. «Я рад сообщить, что наша группа экспертов, работающая в тесном сотрудничестве с властями Суэцкого канала, успешно сняла с мели Ever Given 29 марта в 15:05 по местному времени, тем самым снова сделав возможным свободный проход через Суэцкий канал», — заявил генеральный директор Boskalis Питер Бердовски.

Следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы Ever Given, длина которого составляет 400 метров, а вес — 224 тыс. тонн, с 20 тыс. контейнеров на борту 23 марта во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 450 судов. Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней, однако позже появились сообщения о том, что она затянется на недели, так как просто сдвинуть судно буксирами не удавалось. В итоге для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля.

Как посчитали аналитики одной из крупнейших в мире страховых компаний Allianz, неделя простоя Суэцкого канала стоит мировой торговле $6-10 млрд. Эксперты пояснили, что данный канал является «воротами при передвижении грузов между Европой и Азией».

Ранее по теме: СМИ рассказали о разрешении ситуации с блокировкой Суэцкого канала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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