СМИ рассказали о разрешении ситуации с блокировкой Суэцкого канала
Контейнеровоз Ever Given, который сегодня утром был снят с мели в Суэцком канале, частично развернулся из-за сильного ветра и снова встал почти поперек канала. Однако позже его удалось развернуть. Как передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации Суэцкого канала, судно буксируют в направлении Горьких озер.
«Снятый с мели в Суэцком канале контейнеровоз отбуксировали обратно в фарватер… В эти минуты происходит его буксировка к Горьким озерам», — сказал источник агентства, отметив, что «кризис закончился».
До этого телеканал Al Arabiya сообщил, что контейнеровоз развернуло по ширине канала, потому что течение в русле поменяло направление из-за прилива. Попытки отбуксировать судно приостановлены до отлива.
23 марта Ever Given с 20 000 контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 450 судов.
Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней. Однако позже глава участвовавшей в операции компании Boskalis Питер Бердовски в эфире нидерландского телеканала NOS предупредил, что, вопреки ожиданиям, срок работ может увеличиться до нескольких недель. По его словам, это связано с тем, что контейнеровоз глубоко зарылся в неровный грунт у берега канала и просто отбуксировать его не выйдет.
Позднее источники The Wall Street Journal, отмечая успехи, достигнутые специалистами в пятницу, допустили, что судно удастся снять с мели 27 марта, однако этого так и не произошло. В воскресенье, 28 марта, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать подготовку к частичной разгрузке судна.