ВОЗ допустила альтернативный источник возникновения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не определила роль рынка морепродуктов «Хуанань» в Ухане как потенциального источника возникновения коронавируса. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на проект доклада ВОЗ. Специалисты ВОЗ не исключают того, что источник коронавируса мог находиться за пределами Китая.
«В докладе допускается возможность того, что вирус появился за пределами Китая, а потом проник в страну. Эту гипотезу выдвигали китайские власти, против нее выступали США и правительства других западных государств», — пишет WSJ. Для более точного анализа специалисты ВОЗ сообщили, что необходимо тщательно изучить данные больниц в Китае и образцы крови, которые были получены до декабря 2019 г.
Агентство «РИА Новости», цитируя проект доклада ВОЗ, также указывает, что специалисты допускают наличие другого источника распространения коронавируса.
«Передача в более широком сообществе в декабре (2019 г. – прим.ред.) может составлять случаи, не связанные с рынком "Хуанань", что вместе с наличием ранних случаев, не связанных с этим рынком, может указывать на то, что рынок "Хуанань" не был первоначальным источником вспышки… Однако другие более легкие случаи, которые не были выявлены, могли обеспечить связь между рынком "Хуанань" и ранними случаями без видимой связи с рынком. Поэтому нельзя сделать однозначного вывода о роли рынка "Хуанань", — говорится в проекте доклада.
При этом в организации придерживаются позиции о том, что вирус мог быть передан человеку от летучей мыши. Специалисты назвали «крайне маловероятной» версию о том, что утечка вируса могла произойти в лаборатории. Прямую передачу от летучих мышей человеку они оценили как вероятный сценарий, распространение через пищевые продукты — как маловероятный.
По информации агентства, доклад должен быть опубликован завтра, 30 марта.
Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран.