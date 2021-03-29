ВОЗ допустила альтернативный источник возникновения коронавируса

«Передача в более широком сообществе в декабре (2019 г. – прим.ред.) может составлять случаи, не связанные с рынком "Хуанань", что вместе с наличием ранних случаев, не связанных с этим рынком, может указывать на то, что рынок "Хуанань" не был первоначальным источником вспышки… Однако другие более легкие случаи, которые не были выявлены, могли обеспечить связь между рынком "Хуанань" и ранними случаями без видимой связи с рынком. Поэтому нельзя сделать однозначного вывода о роли рынка "Хуанань", — говорится в проекте доклада.