В Кремле объяснили нежелание россиян вакцинироваться от коронавируса

«Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам», — сказал Песков. Он отметил, что пример президента Владимира Путина, который сделал прививку 23 марта, «придаст динамики всему процессу». Песков добавил, что нужно усиливать разъяснительную кампанию и наращивать объемы производства вакцины.