В Кремле объяснили нежелание россиян вакцинироваться от коронавируса
Россияне не спешат делать прививки от коронавируса из-за национальных особенностей и подозрительного отношения в целом к прививкам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».
«Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам», — сказал Песков. Он отметил, что пример президента Владимира Путина, который сделал прививку 23 марта, «придаст динамики всему процессу». Песков добавил, что нужно усиливать разъяснительную кампанию и наращивать объемы производства вакцины.
По его мнению, выработка у населения иммунитета к коронавирусу естественным путем или с помощью прививки – единственный путь к комфортному существованию. «Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдёт никуда, будет с нами», — добавил Песков.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В стране зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» — в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.