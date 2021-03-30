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В Кремле объяснили нежелание россиян вакцинироваться от коронавируса

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Россияне не спешат делать прививки от коронавируса из-за национальных особенностей и подозрительного отношения в целом к прививкам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».

«Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам», — сказал Песков. Он отметил, что пример президента Владимира Путина, который сделал прививку 23 марта, «придаст динамики всему процессу». Песков добавил, что нужно усиливать разъяснительную кампанию и наращивать объемы производства вакцины.

По его мнению, выработка у населения иммунитета к коронавирусу естественным путем или с помощью прививки – единственный путь к комфортному существованию. «Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдёт никуда, будет с нами», — добавил Песков.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В стране зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» — в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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