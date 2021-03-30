AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса
Англо-шведская компания AstraZeneca поменяла название своей вакцины от коронавируса на Vaxzevria, говорится на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). До этого вакцина носила название компании.
На сайте Агентства медицинской продукции Швеции говорится, что изменение названия вакцины не означает других изменений в препарате. В агентстве отметили, что может измениться упаковка вакцины.
В начале марта в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого в середине месяца о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др. Впоследствии многие страны возобновили вакцинацию с применением препарата компании.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не нашли связи между тромбозами и вакциной AstraZeneca. По их данным, показатели тромбоэмболии после применения вакцин соответствуют ожидаемому числу заболеваний. Тромбоэмболия и тромбоз не являются редкостью и могут возникнуть из-за заражения коронавирусом.