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AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса

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Англо-шведская компания AstraZeneca поменяла название своей вакцины от коронавируса на Vaxzevria, говорится на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). До этого вакцина носила название компании.

На сайте Агентства медицинской продукции Швеции говорится, что изменение названия вакцины не означает других изменений в препарате. В агентстве отметили, что может измениться упаковка вакцины.

В начале марта в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого в середине месяца о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др. Впоследствии многие страны возобновили вакцинацию с применением препарата компании.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не нашли связи между тромбозами и вакциной AstraZeneca. По их данным, показатели тромбоэмболии после применения вакцин соответствуют ожидаемому числу заболеваний. Тромбоэмболия и тромбоз не являются редкостью и могут возникнуть из-за заражения коронавирусом.

Ранее по теме: ВОЗ не обнаружила связи между случаями тромбоза и прививкой Astrazeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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