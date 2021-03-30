Кремль раскрыл отношение к публичной вакцинации чиновников от коронавируса

Комментируя слова Путина о том, что он не стал делать прививку от коронавируса публично, потому что не хочет «обезьянничать», Песков пояснил, что «речь идет, что лучшим примером является слово президента и то, что он сам, как обещал, сообщил о том, когда и как он был вакцинирован». Представитель Кремля напомнил, что публика и раньше никогда не видела, как глава государства проходит какие-либо медицинские процедуры.