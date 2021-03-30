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Кремль раскрыл отношение к публичной вакцинации чиновников от коронавируса

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Кремль позитивно оценивает решение министров и губернаторов вакцинироваться от коронавируса на камеру, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Расцениваем только позитивно, потому что личный пример — он бесценен. Личный пример людей, которые пользуются авторитетом и уважением. Что касается президента, то каждый государственный деятель, помимо всего прочего, является еще и президентом со своими какими-то внутренними ориентировками», — сказал он.

Комментируя слова Путина о том, что он не стал делать прививку от коронавируса публично, потому что не хочет «обезьянничать», Песков пояснил, что «речь идет, что лучшим примером является слово президента и то, что он сам, как обещал, сообщил о том, когда и как он был вакцинирован». Представитель Кремля напомнил, что публика и раньше никогда не видела, как глава государства проходит какие-либо медицинские процедуры.

О намерении сделать прививку от коронавируса Путин заявил 22 марта. Вечером 23 марта Песков сообщил, что президент вакцинировался одним из трех российских препаратов — «Спутник V» от центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» или «КовиВак» от центра им. Чумакова. Назвать точное название препарата Кремль отказался, объяснив это тем, что данный факт неважен, так как все вакцины безопасные и эффективные. Позже сам Путин объяснил, что не стал прививаться на камеру, как его коллеги из других стран и ряд государственных чиновников России, потому что «мы не должны обезьянничать».

Ранее по теме: Песков рассказал о вакцинации Путина от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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