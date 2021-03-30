Продажи туров по России с кешбэком достигли 4 млрд рублей за две недели

Третий этап программы туров по России с кешбэком стартовал 18 марта. Путевку можно приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кешбэк от покупки составит 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.