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Продажи туров по России с кешбэком достигли 4 млрд рублей за две недели

Ведомости

Россияне в рамках третьего этапа программы кешбэка за туры по стране приобрели путевки почти на 4 млрд руб., а объем возвращенных средств составил 700 млн руб., сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании совета по межнациональным отношениям.

«Еще одна мера поддержки — туристический кешбэк. У нас за прошедшие две недели общий оборот продаж составил почти 4 млрд руб., воспользовалось [программой] около 200 тыс. наших граждан, и в виде возврата части стоимости нашим туристам, нашим гражданам уже вернулось более 700, а если быть точной — 712 млн руб.», — цитирует ТАСС Догузову.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить сроки действия программы туристического кешбэка на весь год для школьников и студентов и увеличить для них размер возврата средств при покупке туров по стране.

Третий этап программы туров по России с кешбэком стартовал 18 марта. Путевку можно приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кешбэк от покупки составит 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.

Ранее по теме: Путин предложил увеличить кешбэк за туры по России для школьников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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