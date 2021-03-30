Продажи туров по России с кешбэком достигли 4 млрд рублей за две недели
Россияне в рамках третьего этапа программы кешбэка за туры по стране приобрели путевки почти на 4 млрд руб., а объем возвращенных средств составил 700 млн руб., сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании совета по межнациональным отношениям.
«Еще одна мера поддержки — туристический кешбэк. У нас за прошедшие две недели общий оборот продаж составил почти 4 млрд руб., воспользовалось [программой] около 200 тыс. наших граждан, и в виде возврата части стоимости нашим туристам, нашим гражданам уже вернулось более 700, а если быть точной — 712 млн руб.», — цитирует ТАСС Догузову.
Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить сроки действия программы туристического кешбэка на весь год для школьников и студентов и увеличить для них размер возврата средств при покупке туров по стране.
Третий этап программы туров по России с кешбэком стартовал 18 марта. Путевку можно приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кешбэк от покупки составит 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.