Путин предложил увеличить кешбэк за туры по России для школьников

«Первое, что нужно сделать – это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кэшбек действовал для них круглый год. И второе – надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, еще не работают, нужно увеличить этот кэшбек. Я попрошу правительство над этим подумать», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».