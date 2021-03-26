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Путин предложил увеличить кешбэк за туры по России для школьников

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил расширить сроки действия программы туристического кэшбека на весь год для школьников и студентов и увеличить для них размер возврата средств при покупке туров по стране.

«Первое, что нужно сделать – это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кэшбек действовал для них круглый год. И второе – надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, еще не работают, нужно увеличить этот кэшбек. Я попрошу правительство над этим подумать», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент отметил, что в настоящий момент программа кэшбека не действует в период, когда у учащихся каникулы.

Третий этап программы туров по России с кэшбеком стартовал 18 марта. Путевку можно приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кэшбек от покупки составит 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.

Ранее по теме: Россияне за неделю купили туры по России с кэшбеком на 2,5 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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