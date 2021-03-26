Путин предложил увеличить кешбэк за туры по России для школьников
Президент России Владимир Путин предложил расширить сроки действия программы туристического кэшбека на весь год для школьников и студентов и увеличить для них размер возврата средств при покупке туров по стране.
«Первое, что нужно сделать – это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кэшбек действовал для них круглый год. И второе – надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, еще не работают, нужно увеличить этот кэшбек. Я попрошу правительство над этим подумать», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Президент отметил, что в настоящий момент программа кэшбека не действует в период, когда у учащихся каникулы.
Третий этап программы туров по России с кэшбеком стартовал 18 марта. Путевку можно приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кэшбек от покупки составит 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.