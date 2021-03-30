Захарченко не признал вину в получении взяток на 1,4 млрд рублей

По данным следствия, Захарченко в 2007-2016 гг. систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц. СК установили, что в группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко, по утверждению следователей, покрывал их и привлек к этому также адвокатов Виктора Белевцова и Василия Критинина, которые были посредниками во взяточничестве.