Захарченко не признал вину в получении взяток на 1,4 млрд рублей
Экс-глава управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко не признал вину в получении взяток на 1,4 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
«Захарченко вину в получении взятки не признал», — сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая. Сейчас идет заседание по существу дела. Вместе с Захарченко на скамье подсудимых находятся адвокаты Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов.
По данным следствия, Захарченко в 2007-2016 гг. систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц. СК установили, что в группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко, по утверждению следователей, покрывал их и привлек к этому также адвокатов Виктора Белевцова и Василия Критинина, которые были посредниками во взяточничестве.
Теперь Маркелов, Критинин и Белевцов проходят по делу вместе с Захарченко по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч.6 ст.290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч.5 ст. 291 УК РФ (получение взятки; посредничество во взяточничестве; дача взятки). Ушерович, Станкевич и Моторин объявлены в международный розыск.
Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 г. за несколько эпизодов взяточничества. В квартире его сестры следователи обнаружили почти 9 млрд руб. в разной валюте. Происхождение денег экс-полковник не смог объяснить.
В июне 2019 г. суд признал Захарченко виновным в нескольких эпизодах взяточничества. Он был осужден на 13 лет колонии, его также обязали выплатить штраф в 117,99 млн руб. В октябре 2019 г. Мосгорсуд смягчил ему приговор, уменьшив срок в колонии на полгода.